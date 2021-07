Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Τετραψήφιος ο αριθμός των κρουσμάτων την Παρασκευή. Σε ποιες περιοχές και πόσοι φορείς του φονικού ιού, εντοπίστηκαν το προηγούμενο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Τετραψήφιος είναι και σήμερα Παρασκευή ο αριθμός των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού στη χώρα μας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1997 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, στην Αττική εντοπίστηκαν 1022, στο Ηράκλειο ξεπέρασαν τα 100, στην Θεσσαλονίκη 93, στη Μύκονο 33, ενώ στο Ρέθυμνο καταγράφηκαν 73 κρούσματα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

