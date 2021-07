Καιρός

Καιρός: ηλιοφάνεια, αλλά και τοπικές βροχές το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν ακόμη και μεμονωμένες καταιγίδες. Που το μελτέμι θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Πως θα κινηθεί η θερμοκρασία.

Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 7 και το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά κατά τη διάρκεια της ημέρας 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4, πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα βορειοδυτικοί, στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά και τα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ και το πρωί τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη 3 με 4 βαθμούς υψηλότερη.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και κατά τη διάρκεια της ημέρας τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Κυριακή 11 Ιουλίου

Αρχικά στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες

Ισπανία: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για την δολοφονία ομοφυλόφιλου

Κατάρρευση κτηρίου στο Μαϊάμι: Δεκάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι