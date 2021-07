Πολιτική

Καραμανλής: “Προνόμια” για τους εμβολιασμένους στα μέσα μεταφοράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εξετάζει το υπουργείο Μεταφορών για τις μετακινήσεις των εμβολιασμένων

Τη θέσπιση εκπτωτικών «πακέτων» για τις μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους εμβολιασμένους πολίτες εξετάζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στον σταθμό Action24, αναφέρθηκε εκτενώς στον προγραμματισμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να διευκολύνει με όλους τους τρόπους τις μετακινήσεις των πολιτών που έχουν κάνει το εμβόλιο με τα ΜΜΜ, την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς εν μέσω πανδημίας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης και, τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας.

Στο επίμαχο σημείο της συνέντευξης ο κ. Καραμανλής είπε ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μελετάει κίνητρα και σχεδιάζει να επαναφέρει τα εκπτωτικά προγράμματα, τα οποία ίσχυαν και στην πρώτη καραντίνα για τους κατόχους μηνιαίων, διμηνιαίων και εξαμηνιαίων καρτών απεριόριστων διαδρομών.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι τότε αποζημιώθηκαν οι κάτοχοι αυτών των καρτών που είχαν πληρώσει, αλλά δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς. Το υπουργείο Μεταφορών εξετάζει η έκπτωση αυτή να θεσπιστεί για τους εμβολιασμένους, ώστε να δοθούν κίνητρα.

«Τα 2/3 των επιβατών χρησιμοποιούν αυτές τις κάρτες και πρέπει να πείσουμε τους συμπολίτες μας να χρησιμοποιήσουν το μόνο όπλο που έχουμε απέναντι και στη μετάλλαξη Δέλτα, το εμβόλιο, και να είναι πιο προσεκτικοί. Ακόμη, σκοπεύουμε να αυξήσουμε τα rapid tests στους εργαζόμενους και να εντατικοποιήσουμε τους καθαρισμούς των οχημάτων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καραμανλής.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τους εργαζόμενους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ο κ. Καραμανλής υποστήριξε ότι είναι προτιμότερη η οδός της πειθούς.

Η συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Υπό την απειλή ενός τέταρτου κύματος της πανδημίας, με τα κρούσματα να ακολουθούν ανοδική πορεία και την πιο μεταδοτική μετάλλαξη Δέλτα να προκαλεί ανησυχίες, το ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού επανέρχεται στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, σε σχέση με κατηγορίες πολιτών και χρονοδιάγραμμα, η αρχή θα γίνει με το προσωπικό στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. Οι εμβολιασμοί σε αυτή την ομάδα αναμένεται να γίνουν εντός του Ιουλίου.

Θα ακολουθήσει το προσωπικό στα νοσοκομεία της χώρας (γιατροί και υγειονομικοί), που θα εμβολιαστούν υποχρεωτικά είτε στο τέλος Αυγούστου είτε στις αρχές του φθινοπώρου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, όσοι επιμείνουν να μην εμβολιαστούν, δεν θα απολυθούν από τα νοσοκομεία ή τις μονάδες υγείας, θα μεταφερθούν ωστόσο σε θέσεις χωρίς επαφή με το κοινό.

Οι κατηγορίες πολιτών που εξετάζεται να ενταχθούν στον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Στο τραπέζι κυβέρνησης και ειδικών έχουν πέσει και άλλες κατηγορίες πολιτών στους οποίους μελετάται να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός.

Πρόκειται για:

Εκπαιδευτικούς

Όσους κατατάσσονται στον στρατό

Τα Σώματα Ασφαλείας

Αθλητές ερασιτεχνικών και επαγγελματικών σωματείων

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκαια: Ελεύθερος ο οδηγός που παρέσυρε την 7χρονη

ΕΛΤΑ: Μην ανοίξετε αυτό το μήνυμα - Απάτη μέσω sms και email

Φωτιά: πολύ υψηλός κίνδυνος για έξι Περιφέρειες το Σάββατο (χάρτης)