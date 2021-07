Κοινωνία

Κηφισός: Νέος κόμβος αναστροφής (εικόνες)

Τέλος στη ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών με τον νέο κόμβο στο ύψος της Ιεράς Οδού.

Παραδόθηκε σήμερα το πρωί στην κυκλοφορία ο νέος κόμβος αναστροφής του Κηφισού στο ύψος της Ιεράς Οδού. Η πρώτη αυτή κυκλοφοριακή παρέμβαση γίνεται στην πιο πολυσύχναστη κεντρική οδική αρτηρία της χώρας και διευκολύνει σημαντικά τα οχήματα που εγκαταλείπουν τον Κηφισό και κατευθύνονται προς την Ιερά οδό.

Μάλιστα σύμφωνα με τις μετρήσεις του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής από το συγκεκριμένο σημείο διέρχονται καθημερινά πάνω από 27.000 οχήματα.

Επιπλέον, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, κοντά στον κόμβο, έχει δημιουργηθεί ειδικό σημείο στάθμευσης των οχημάτων οδικής ασφάλειας τύπου (βαν) τα οποία συνεισφέρουν εδώ και ένα εξάμηνο, αποτελεσματικά στην οδική ασφάλεια παρεμβαίνοντας, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων στον Κηφισό.

Με αφορμή την ενεργοποίηση του κόμβου ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης δήλωσε: «Ο κόμβος δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να κάνουν αναστροφή με απόλυτη ασφάλεια, ενώ συγχρόνως επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση των οχημάτων που κατευθύνονται προς Αθήνα από τον Κηφισό. Η Περιφέρεια Αττικής είναι παρούσα σε έναν από τους πλέον κεντρικούς οδικούς άξονες της, 24 ώρες το 24ωρο με τη λειτουργία και των ειδικών οχημάτων ασφαλείας τύπου βαν τα οποία παρεμβαίνουν όποτε είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των οδηγών.».

Ο νέος κόμβος θα διευκολύνει σημαντικά την κυκλοφορία στην μεγαλύτερη οδική αρτηρία. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Μητροπολιτικών Υποδομών, με βάση και τις οδηγίες του Περιφερειάρχη, έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση, τόσο με τις παρεμβάσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια (ασφαλτόστρωσης, διαγραμμίσεις, συντήρηση στηθαίων ασφαλείας κεντρικής νησίδας, σήμανση), όσο και με τις παρεμβάσεις που αφορούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών για το νέο κόμβο δεν υπήρξε επιβάρυνση για την κυκλοφορία.