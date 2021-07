Κοινωνία

Πλαστά διαβατήρια με... δέμα από Κυψέλη σε Αγγλία

Στη φάκα της ΕΛ.ΑΣ. διακινητής μεταναστών μετά από σήμα των βρετανικών Αρχών.

Μέχρι και εξαγωγή πλαστών εγγράφων για νομιμοποίηση αλλοδαπών, έκανε ένας 50χρονος Σύρος, ο οποίος συνελήφθη προχτές στην Κυψέλη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, κατηγορούμενος για τα αδικήματα της διευκόλυνσης εξόδου από τη χώρα, της κατοχής και χρήσης διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, πλαστογραφίας και αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος κατ' εξακολούθηση.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 50χρνος δραστηριοποιείτο «κατ' επάγγελμα» με την διευκόλυνση και προώθηση αλλοδαπών.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, προσέγγιζε νεοεισερχόμενους στην Ελλάδα μετανάστες, τους οποίους απέκρυπτε έναντι αμοιβής σε διάφορα διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας. Ακολούθως οργάνωνε μαζί με συνεργούς του, την προώθησή τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εφοδιάζοντάς τους με κλεμμένα ή πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, κάρτες επιβίβασης αεροπορικών εταιρειών και διεκπεραίωνε τη μεταφορά τους στο αεροδρόμιο.

Επιπρόσθετα, φέρεται πως δραστηριοποιούνταν και στην εμπορία εγγράφων με αποδέκτες διακινητές μεταναστών που δραστηριοποιούνταν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω άτομο έστελνε ύποπτα ταχυδρομικά δέματα προς το Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα.

Μετά από συνεργασία των ελληνικών αρχών, με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (UKNCA), διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, ότι ο κατηγορούμενος είχε αποστείλει από την Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο ταχυδρομικά δέματα με ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων προσώπων αμφιβόλου γνησιότητας.

Κατά τον έλεγχο που έγινε μετά την σύλληψη του στην οικία που διέμενε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

16 διαβατήρια διαφόρων χωρών

26 δελτία ταυτότητας διαφόρων χωρών

24 άδειες διαμονής και VISA ευρωπαϊκών κρατών

13 άδειες ικανότητας οδήγησης διαφόρων χωρών

Αποδείξεις μεταφοράς χρημάτων και ταχυδρομικών αποστολών δεμάτων

Τρία κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό.

Όλα τα ανωτέρω ταξιδιωτικά έγγραφα ήταν τρίτων προσώπων, εκ των οποίων 15 είναι δηλωθέντα ως κλαπέντα ή απολεσθέντα στις ηλεκτρονικές βάσεις των EUROPΟL και INTERPOL.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε για κύρια ανάκριση.

