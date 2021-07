Αθλητικά

Euro 2020: ο μεγάλος τελικός Ιταλία – Αγγλία στον ΑΝΤ1

Η ποδοσφαιρική πανδαισία στον ΑΝΤ1, για τη μεγαλύτερη γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, θα ξεκινήσει από τις 20:00

Η ώρα του μεγάλου τελικού του EURO 2020 έφτασε! Η Ιταλία και η Αγγλία θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους την Κυριακή (22:00) στο Wembley, σε έναν τελικό που θα μεταδώσει ζωντανά ο ΑΝΤ1 και αναμένεται να προσφέρει τεράστιες συγκινήσεις.

Οι δύο καλύτερες ομάδες του EURO 2020 εμφανίζονται αποφασισμένες να κατακτήσουν την κορυφή της Ευρώπης! Ποια θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο; Η «Σκουάντρα Ατζούρα» θα αντιμετωπίσει τα «Τρία Λιοντάρια» στην έδρα τους, στον συγκλονιστικό τελικό του καλύτερου EURO όλων των εποχών, με 140 γκολ σε 50 παιχνίδια!

Η Ιταλία του Τζόρτζιο Κιελίνι θα αγωνιστεί για τέταρτη φορά σε τελικό και θέλει να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της, έπειτα από το 1968. Η Αγγλία του Χάρι Κέιν, στην παρθενική παρουσία της σε τελικό EURO, φιλοδοξεί να σηκώσει την πρώτη κούπα μέσα στο σπίτι της.

Στο κλίμα του Μεγάλου Τελικού της Κυριακής θα κινηθεί η εκπομπή «Παίξτε Μπάλα» στις 20:10.

Ο Σταύρος Σβήγκος, ο Γιώργος Λέντζας, ο Νικόλας Ράπτης, ο Χάρης Νταρζάνος και ο Μπάμπης Μπατμανίδης θα παρουσιάσουν τις καλύτερες, τις πιο αστείες, αλλά και τις πιο ανατρεπτικές στιγμές του EURO 2020.

Στις 21:00 θα ξεκινήσει το «EUROSHOW»: ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γιώργος Λιώρης θα σχολιάσουν στο pre-game τα πάντα για τον Μεγάλο Τελικό και την Τελετή Λήξης της κορυφαίας ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και θα αναλύσουν τη στρατηγική των Ρομπέρτο Μαντσίνι και Γκάρεθ Σάουθγκειτ με τον Ηλία Βλάχο και τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Θα συνδεθούν με το Λονδίνο και τον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 Αλέξανδρο Τρίγκα για τις τελευταίες ειδήσεις των ομάδων.

Στις 22:00, ο Ηλίας Βλάχος και ο Αντώνης Καρπετόπουλος θα μεταδώσουν τον μεγάλο τελικό και την απονομή του τροπαίου. Στο πλατό του «EUROSHOW», οι τέσσερεις δημοσιογράφοι και εκλεκτοί καλεσμένοι θα σχολιάσουν κάθε λεπτομέρεια του αγώνα.

Ιταλία - Αγγλία, Κυριακή 11 Ιουλίου στον ΑΝΤ1 στον μεγάλο τελικό για το EURO 2020.

