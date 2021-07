Life

6 διάσημοι με σοβαρή ασθένεια που άλλαξε το νόημα της ζωής τους

Πώς τα κατάφεραν και γιατί αποτελούν πρότυπο δύναμης.

Υπάρχουν δύο πράγματα που μπορεί να συμβούν σε κάποιον όταν νοσήσει σοβαρά. Να εκτιμήσει περισσότερο το δώρο της ζωής ή να αφοσιωθεί σε έναν νέο σκοπό στη ζωή του. Δεν είναι μάλιστα λίγοι οι διάσημοι «μαχητές» που κατά καιρούς έχουν δηλώσει ότι πάσχουν από χρόνια νοσήματα ή έχουν δώσει μάχη με μια σοβαρή ασθένεια και απέδειξαν ότι η νόσος τους εξέλιξε σε καλύτερους ανθρώπους. Ορίστε ποιοι είναι αυτοί:

Σάρον Στόουν

Υπέστη ρήξη ανευρύσματος και λόγω αυτού εγκεφαλική αιμορραγία πράγμα που την έριξε σε κώμα. Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε κατά την αποκατάστασή της ακόμα και με την ομιλία της κατάφερε να συνεχίσει την καριέρα της ως ηθοποιός και να μεγαλώσει τους 3 υιοθετημένους γιούς της. Μετά την περιπέτεια της υγεία της υποστηρίζει ψυχολογικά σοβαρά άρρωστους καθώς νιώθει ότι έτσι αποκτά νόημα η ζωή της και έχει βραβευτεί για την φιλανθρωπική της δράση.

Μπεν Στίλερ

Ο καρκίνος δεν κάνει διαχωρισμό και δεν τον ενδιαφέρει αν τα άτομα που προσβάλει είναι διάσημοι ή όχι. Έτσι λοιπόν και ο Μπεν Στίλερ διαγνώστηκε με καρκίνο και παρότι στην αρχή έπαθε πανικό με τη διάγνωσή του, στη συνέχεια κερδίζοντας τη μάχη εκτός από την καριέρα του ασχολείται και με την υποστήριξη οργανώσεων ασθενών με καρκίνο.

Lady Gaga

Έχει δηλώσει η ίδια ότι πάσχει από ινομυαλγία. Μία ασθένεια με βασικό της σύμπτωμα τους πόνους στο μυϊκό σύστημα και κόπωση. Συμμετείχε σε πολλές ενημερωτικές εκστρατείες για την σωστή ενημέρωση του κοινού σχετικά με αυτή την αυτοάνοση ασθένεια η οποία καθυστερεί στην διάγνωση. Η ίδια έχει δηλώσει ότι θεωρεί τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπων που πάσχουν από την ίδια νόσο ιδιαίτερα σημαντική και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της καλύτερη ενημέρωσης.

