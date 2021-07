Υγεία - Περιβάλλον

Self test: τι αλλάζει στη διάθεση τους για τον μήνα Ιούλιο

Ποιοι είναι οι νέοι δικαιούχοι και μέχρι πότε παρατείνεται η προθεσμία για την παραλαβή τους.

Παρατείνεται μέχρι και το Σάββατο 17/7 η διάθεση μέσω των φαρμακείων των 4 αυτοδιαγνωστικών τεστ (self tests) στους δικαιούχους του μηνός Ιουλίου.

Ταυτόχρονα, η χορήγησή τους επεκτείνεται και στις ηλικίες 12-17 ετών.

Δικαιούχοι είναι:

Όλα τα άτομα ηλικίας 12 - 17 ετών εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ (η παραλαβή θα γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα)

Όλα τα άτομα ηλικίας 18-30 ετών εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή πΑΜΚΑ

Όλοι οι εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Οι πολίτες, οι οποίοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι, εξαιρούνται της υποχρέωσης.

