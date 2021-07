Life

Φαίη Σκορδά: Το συγκινητικό βίντεο με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

Βίντεο από τα παρασκήνια μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν έριξε σήμερα «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Στο τέλος της τελευταίας εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας, μάλιστα, ευχαρίστησε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο για τη συνεργασία τους, αφού την επόμενη σεζόν δεν θα είναι στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του ΑΝΤ1.

Αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής, η Φαίη Σκορδά κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τα παρασκήνια και ρωτούσε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο γιατί την αφήνει.

