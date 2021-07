Υγεία - Περιβάλλον

Παυλάκης για μετάλλαξη Δέλτα: Ζήτημα χρόνου να επικρατήσει στην Ελλάδα (βίντεο)

Τα εμβόλια δεν προστατέυουν από τη μόλυνση. τονίζει στον ΑΝΤ1, ο καθηγητής ερευνητής του Εθνικού Ινστιτούτου ΗΠΑ.

Την εκτίμηση ότι είναι ζήτημα χρόνου να επικρατήσει σε όλη την Ελλάδα η μετάλλαξη Δέλτα. εξέφρασε ο Γιώργος Παυλάκης, μιλώντας στο κεντρκό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη.

Ο καθηγητής ερευνητής του Εθνικού Ινστιτούτου ΗΠΑ, παρότι επεσήμανε το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού στην Ελλάδα, τόνισε ότι τα εμβόλια δεν προστατεύουν από τη μόλυνση αλλά μόνον από τη νόσηση.

Ως εκ τούτου. προειδοποίησε τους εμβολιασμένους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα αυτοπροστασίας καθως ενδέχεται να γίνουν μέρος του προβλήματος συμβάλλοντας στη μετάδοση της μετάλλαξης Δέλτα.

Ο κ. Παυλάκης υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη αυτοπροστασίας και των νέων , οι οποίοι συμμετέχουν σε μαζικές διασκεδάσεις και στη συνέχεια μεταφέρουν την μόλυνση μέσα στα σπίτια τους.

Ο καθηγητής στάθηκε και στο τουριστικό άνοιγμα της Βρετανίας, εκτιμώντας ότι Βρετανοί τουρίστες θα "μεταφέρουν" την μετάλλαξη Δέλτα στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Παυλάκης προτείνει διαρκή ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και αυστηρή καραντίνα για τους μολυσμένους...

