Ο Μπουρούσης “κρέμασε” τα παπούτσια του

Μετά από τους Σπανούλη και Ζήση, αυτό το καλοκαίρι ακόμη ένας σπουδαίος Έλληνας διεθνής, ανακοίνωσε την απόσυρση του από την αγωνιστική δράση.

Μετά τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση, ήταν η σειρά του Γιάννη Μπουρούση να ανακοινώσει σήμερα, μέσω της σελίδας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την απόφασή του να αποσυρθεί επίσημα από την αγωνιστική δράση, μετά από δύο και πλέον δεκαετίες που υπηρέτησε το μπάσκετ.

Η ανάρτηση του διεθνή σέντερ:

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, όσο και να μην θέλει κανείς να το αποδεχθεί. Έπειτα από 21 χρόνια, στα οποία έδωσα και την ψυχή μου στα γήπεδα, ήρθε η ώρα να πω το δικό μου αντίο. Το ψιλόλιγνο παιδί από την Καρδίτσα, έζησε περισσότερα απ' όσα ονειρεύτηκε, μέσα από το ταξίδι του με την «πορτοκαλί θεά. Πολύ μεγάλες χαρές, τίτλους και διακρίσεις, αναγνώριση και αποδοχή από την ελίτ του αθλήματος στην Ευρώπη, αλλά και απογοητεύσεις, γιατί κι αυτές είναι μέσα στην ζωή.

Μια καριέρα γεμάτη, που δεν μπορούσα να ονειρευτώ ξεκινώντας να παίζω μπάσκετ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου. Όλα αυτά τα χρόνια στην αθλητική μου διαδρομή είχα την χαρά και την τιμή να φορέσω την φανέλα κορυφαίων ομάδων στην Ευρώπη και αυτό με κάνει υπερήφανο. Από την Καρδίτσα ήρθα στην ΑΕΚ, όπου έκανα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα, ακολούθησε η Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός, έπειτα η Αρμάνι Μιλάνο, η ''βασίλισσα'' της Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης, η Λαμποράλ Κούτσα, ο Παναθηναϊκός, η Κινεζική Zhejiang Guangsha Lions, Γκραν Κανάρια και το τέλος αυτής της διαδρομής με βρήκε στο Περιστέρι.

Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να κάνω στην Εθνική ομάδα την οποία υπηρέτησα για 15 χρόνια σε ένα αξέχαστο ταξίδι μέσα από το οποίο έζησα μεγάλες στιγμές. Δεν υπάρχει τίποτε πιο σημαντικό για έναν αθλητή από το να φορέσει την φανέλα με το εθνόσημο. Έζησα μεγάλες χαρές, λύπες, αλλά και τρομερές εμπειρίες. Έκανα πολλούς φίλους, ωρίμασα ως αθλητής και παρά τα εμπόδια, ακόμη και τις αποστάσεις που υπήρχαν προσπάθησα να είμαι παρών, προκειμένου να εκπροσωπήσω επάξια την πατρίδα μου.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αθλητές, τους προπονητές, τους παράγοντες σ’ αυτή την όμορφη διαδρομή και τους φιλάθλους για την στήριξη τους και την αγάπη τους. Ακόμη να ευχαριστήσω τον Κώστα Παπαδάκη που εκτός από μάνατζερ μου είναι και ένας πολύ καλός φίλος που με βοήθησε σ' αυτή την μαγική διαδρομή που έκανα.

Πάνω απ' όλα όμως θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου που στάθηκε δίπλα μου, στα εύκολα, στα δύσκολα και στα πάρα πολύ δύσκολα...

