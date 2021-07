Αθλητικά

Euro 2020 – Αγγλία: οι διεθνείς θα δωρίσουν τα πριμ τους στο NHS

Οι διεθνείς της Αγγλίας έχουν εκφράσει τη βούληση τους εδώ και πολύ καιρό, να δωρίσουν το πριμ τους στους επαγγελματίες της Υγείας, που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με την πανδημία.

Το αγγλικό ποδόσφαιρο δεν ξεχνά τους επαγγελματίες της υγείας, τους ανθρώπους της «πρώτης γραμμής» στη μάχη ενάντια στην πανδημία Covid-19, καθώς όπως ανέφεραν οι Times, τα «Τρία Λιοντάρια» θα δωρίσουν τα πριμ από το Euro 2020 στο βρετανικό εθνικό σύστημα Υγείας (NHS).

Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Ιταλία στον τελικό του τουρνουά, το βράδυ της Κυριακής (11/07, 22:00) στο «Γουέμπλεϊ», μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΑΝΤ1.

Πιθανή νίκη στον αγώνα θα φτάσει τα έσοδα για την αγγλική ομοσπονδία (FA) σε συνολικά στα 24 εκατομμύρια λίρες ή, διαφορετικά 28 εκατομμύρια ευρώ.

Το 40% αυτών, περίπου 11.2 εκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει θεωρητικά να μοιραστεί μεταξύ των 26 μελών της Εθνικής Ομάδας, αλλά η πρόθεση των παικτών του Γκάρεθ Σαουθγκέιτ είναι να δωρίσουν το μερίδιό τους στο NHS.

Περαιτέρω συνομιλίες γι' αυτό το ενδεχόμενο έχουν προγραμματιστεί να γίνουν μετά το τουρνουά, ωστόσο, η πρόθεση είναι να υποστηρίξουν την υπηρεσία υγείας, ενισχύοντας τη σχέση που δημιουργήθηκε από την εκστρατεία #PlayersTogether που ξεκίνησε τον Μάιο από τον αρχηγό της Λίβερπουλ Τζόρνταν Χέντερσον.

Η βούληση της ομάδας είχε εμφανιστεί ακόμη και πριν από το Euro 2020, με ανακοίνωση των παικτών: «Μετά από θετικές συζητήσεις με την FA, η Εθνική ομάδα της Αγγλίας επιβεβαιώνει με ικανοποίηση ότι μια σημαντική δωρεά κερδών από διεθνείς αγώνες θα δοθεί στο NHS Charities Together, μέσω της πρωτοβουλίας #PlayersTogether».

