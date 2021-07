Αθλητικά

Γουίμπλεντον – Τζόκοβιτς: έτοιμος να γράψει ιστορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 34χρονος Σέρβος έφτασε στον τελικό και είναι έτοιμος να ισοφαρίσει σε major τίτλους, τα άλλα δυο «ιερά τέρατα» του παγκόσμιου τένις, τον Φέντερερ και τον Ναδάλ.

Ένα βήμα από το να «γράψει ιστορία» απέχει πια ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου νίκησε μετά από μεγάλη μάχη (2 ώρες και 45 λεπτά) και χωρίς να παίξει καλό τένις με 3-0 σετ τον Ντένις Σαποβάλοφ στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Wimbledon και, πλέον, στον τελικό της Κυριακής (7ος στο Λονδίνο για τον τεράστιο αυτόν αθλητή)) απέναντι στον Ματέο Μπερετίνι των 11 διαδοχικών νικών στο γρασίδι θα επιδιώξει να κάνει το 3Χ3 στα Grand Slam της σεζόν (έχει κατακτήσει ήδη το Australian Open και το Roland Garros).

Εάν τα καταφέρει ο 34χρονος Σέρβος θα φτάσει τους 20 major τίτλους καριέρας και θα ισοφαρίσει σε κατακτήσεις τ΄ άλλα δύο «ιερά τέρατα» του αθλήματος, Ρότζερ Φέντερερ και Ράφαελ Ναδάλ. Οπότε στο επόμενο US Open που θ΄ ακολουθήσει θα έχει την ευκαιρία, εκτός απρόοπτου, να γίνει ο κορυφαίος των κορυφαίων!

Ο 22χρονος Καναδός, Ντένις Σαποβάλοφ, απέδειξε ότι το μέλλον διαγράφεται με τις καλύτερες προϋποθέσεις μπροστά του. Ήταν όχι απλά ανταγωνιστικός στην «παρθενική» του εμφάνιση σε ημιτελικό Grand Slam, αλλά σε όλα τα σετ κόντραρε στα ίσια το νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, χάνοντας το πρώτο στις... λεπτομέρειες με 7-6 (3) και το δεύτερο λόγω... εκνευρισμού με 7-5.

Ο «Νολε» με περίσσια ψυχραιμία έκανε το break στο 11ο game του τρίτου σετ κι από τη στιγμή που προηγήθηκε έφτασε πολύ εύκολα στο 7-5 και στο 3-0 απέναντι στο νεαρό αντίπαλό του, που ήταν εμφανώς απογοητευμένος.

Ούτως ή άλλως ήταν εξαρχής πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει στην πρώτη του νίκη επί του Τζόκοβιτς και, πλέον, ο «Νολε» μετρά 7 επιτυχίες απέναντι στον Καναδό σε ισάριθμες αναμετρήσεις τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μπάιντεν ζήτησε από τον Πούτιν να βάλει φρένο… στους Ρώσους χάκερ

Αναστασία: μαγαζιά θα “κλείσουν” την μουσική την ώρα της κηδείας

Γιώργος Καραϊβάζ: τρεις μήνες από την δολοφονία του δημοσιογράφου