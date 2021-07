Πολιτική

Τσίπρας στο συνέδριο του Economist: Η κοινωνική αλληλεγγύη είναι το αντίδοτο στον διχασμό

Ο κ. Μητσοτάκης μιλά για άλλη χώρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Την άποψη ότι "πλέον ανοίγει ο δρόμος για μια νέα κοινή λογική" μακριά από το "δόγμα" που "θέλει ως την ατμομηχανή της προόδου, την εκμετάλλευση" εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας κατά την έναρξη της ομιλίας του στο 25ο συνέδριο του Economist.

"Πολίτες, κράτη, διεθνείς οργανισμοί, ακόμα και επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν ένα ελάχιστο επίπεδο συνεννόησης που να πατά στην ίδια την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα οι περισσότεροι και αυτή που αύριο, αν δεν αλλάξουμε σήμερα, θα τη βιώσουμε όλοι. Ακόμα και οι πιο προνομιούχοι", είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αλ. Τσίπρας, ξεκινώντας την ομιλία του, διερωτήθηκε: "Διανύοντας την τρίτη δεκαετία του 21ου, σε καιρό ειρήνης στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, γιατί φτάσαμε να αντιμετωπίζουμε ξανά υπαρξιακά ζητήματα;".

Όπως είπε, "η απάντηση κρύβεται σε ένα δόγμα που για πολλές δεκαετίες προσπάθησε να επικρατήσει σχεδόν ως φυσικός νόμος". "Ένα δόγμα το οποίο θέλει ως την ατμομηχανή της προόδου την εκμετάλλευση. Εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, εκμετάλλευση της φύσης, εκμετάλλευση του ισχυρού απέναντι στον αδύναμο", είπε, αποδίδοντας και στον πρωθυπουργό την άποψη ότι οι "ανισότητες" είναι στοιχείο της "ανθρώπινης φύσης".

"Ανεξάρτητα από τους σκοπούς, το παλιό απέτυχε", τόνισε ο Αλ. Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι "ο κόσμος σήμερα είναι πιο άδικος από ποτέ" και ότι "ο πλανήτης θερμαίνεται περισσότερο από ποτέ".

"Σε αυτά τα δεδομένα, ήρθε και χτύπησε η πανδημία για να αναδείξει ακόμα μια πτυχή. Ότι το κυρίαρχο δόγμα, που υποτιμά την κοινωνική προστασία και τις δομές της δημόσιας υγείας, θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των πολιτών, όχι σε 10-20-30 χρόνια. Αλλά σήμερα και ανά πάσα στιγμή", πρόσθεσε, αναφερόμενος στη συνέχεια και στο ζήτημα της άρνησης των πολυεθνικών επιχειρήσεων να άρουν την πατέντα των εμβολίων.

"Αυτός ο κόσμος των μεγάλων ανισοτήτων, όπου πλούσιες χώρες παίρνουν όλα τα εμβόλια και οι φτωχότερες τίποτα. Πλούσιες χώρες ρυπαίνουν εις βάρος της ζωής όλων. Και καταστρέφουν φυσικούς πόρους, εις βάρος της υγείας όλων. Είναι ένας κόσμος που δε μπορεί να προχωρήσει μπροστά, αν συνεχίσει στο ίδιο μοντέλο", υπογράμμισε o Αλέξης Τσίπρας

Ο Μητσοτάκης μιλά για άλλη χώρα

Στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στα της Ελλάδας, τονίζοντας ότι "άκουσα χθές τον κ. Μητσοτάκη να μιλά από αυτό εδώ το βήμα και νόμιζα ότι μιλά για κάποια άλλη χώρα.

Μια χώρα στην οποία το κράτος μοίρασε χρήμα και συγκράτησε την ύφεση, μια χώρα που η οικονομία της ανθίζει και ανοίγουν δουλειές, μια χώρα που θωράκισε το σύστημα υγείας, αναμόρφωσε το κράτος και ήδη εκτοξεύεται στο μέλλον.

Αυτό το παράλληλο σύμπαν που διαμορφώνει η εκκωφαντική απουσία αυτοκριτικής, αφήνει τη χώρα στην πραγματικότητα ακέφαλη απέναντι στα μεγάλα ζητήματα και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει".

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενός ισχυρού και αξιόπιστου κοινωνικού κράτους, μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική αλληλεγγύη και το ασφαλιστικό σύστημα.

Στο σημείο αυτό έκανε λόγο για:

ένα νέο ΕΣΥ με επαρκές προσωπικό, με καλούς μισθούς στους νέους γιατρούς ώστε να μη φεύγουν στο εξωτερικό, με ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα ενισχύει το δημόσιο σχολείο και ένα σύστημα πρόσβασης στα Πανεπιστήμια που δεν θα πετά όπως σήμερα 25.000 μαθητές εκτός για να τους στείλει στα ιδιωτικά κολέγια.

ένα σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης με επαρκείς πόρους και άρτιο σχεδιασμό για να υπάρχει ένα μόνιμο δίκτυ προστασίας για κάθε πολίτη που ζει σε αυτή τη χώρα.

ένα ασφαλιστικό σύστημα δίκαιο και βιώσιμο που δεν θα είναι τζόγος, όπως αποπειράται να το μετατρέψει η σημερινή κυβέρνηση, αλλά θα τιμά και θα προστατεύει τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής των εργαζόμενων πολιτών.

Στον τομέα της οικονομίας μίλησε για διαγραφή μέρους οφειλών και ευνοϊκός διακανονισμός για τις υπόλοιπες, προστασία πρώτης κατοικίας, καθώς και νέο πλαίσιο ευνοϊκότερων ρυθμίσεων για τραπεζικές οφειλές. Έκανε λόγο και για φορολογική δικαιοσύνη, δηλαδή ο καθένας να πληρώνει ανάλογα με το πραγματικό του εισόδημα.

Ως τελευταία μεγάλη πρόκληση ανέφερε τη θεσμική εξέλιξη της χώρας, ως μία σύγχρονη, ευρωπαϊκή, δημοκρατία. Tόνισε ότι:

Είναι αδιαπραγμάτευτα τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών που ζουν στη χώρα μας και η ενίσχυση των πολιτικών ενσωμάτωσης.

Είναι αυτονόητο ότι όλα τα ζευγάρια ετερόφυλα ή ομόφυλα έχουν τα ίδια δικαιώματα.

Είναι θεμελιώδης η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

Είναι θέμα αρχής να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή τη χώρα στην έμφυλη κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία.

Συνοψίζοντας, ο κ. Τσίπρας τόνισε με νόημα ότι η κοινωνική αλληλεγγύη είναι σήμερα το αντίδοτο τόσο στην απόγνωση, τον ατομισμό και τον διχασμό. "Είναι ο καλύτερος μας εαυτός", είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

