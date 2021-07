Κοινωνία

Λαγονήσι: γυναίκα βρέθηκε νεκρή δίπλα σε κάδους σκουπιδιών

Την άτυχη γυναίκα αναζητούσε ο άντρας της και αστυνομικές δυνάμεις, μετά τη δήλωση της εξαφάνισης της.

Με τη χειρότερη δυνατή εξέλιξη, λύθηκε το μυστήριο της εξαφάνισης μιας 80χρονης γυναίκας που αναζητούνταν από τον άντρα της και αστυνομικούς από το οικείο Α.Τ στο οποίο είχε δηλωθεί η εξαφάνιση.

Δυστυχώς, η 80χρονη γυναίκα η οποία έπασχε από άνοια, βρέθηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευής, δίπλα σε κάδους σκουπιδιών, στην Γαλάζια Ακτή στο Λαγονήσι.

Τη σορό της, εντόπισε τυχαία ένας περαστικός και κάλεσε την Άμεση Δράση και το ΕΚΑΒ.

Την υπόθεση έχει αναλάβει αρμοδίως το Τμήμα Ασφαλείας προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου της.

Πηγή: rpn.gr