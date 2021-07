Κόσμος

Κατάρρευση κτηρίου στο Μαϊάμι: Δεκάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι

Αυξήθηκε ο απολογισμός των νεκρών, ενώ ένα «μικρό θαύμα» έδωσε σε μια οικογένεια που υποφέρει λίγη χαρά.



Η πένθιμη καταμέτρηση συνεχίζεται στο Σέρφσαϊντ της Φλόριντας, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή το απόγευμα ότι εντόπισαν άλλο ένα πτώμα, με τον ακόμη προσωρινό απολογισμό των θυμάτων να φθάνει τους 79 νεκρούς, ενώ ένα «μικρό θαύμα» έδωσε σε μια οικογένεια που υποφέρει λίγη χαρά: ο κατοικίδιος γάτος της βρέθηκε ζωντανός, έπειτα από 16 ημέρες.

Η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την ανάσυρση ενός νέου θύματος, του 15ου μέσα στην ημέρα.

Από τα 79 θύματα, έχουν αναγνωριστεί τα 53 μέχρι εδώ, ενώ 61 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε.

Η κυρία Λιβάιν Κάβα σημείωσε πάντως πως ήταν σε θέση να ανακοινώσει ένα «καλό νέο», ότι δηλαδή έγινε «μικρό θαύμα» που «μπόρεσε να προσφέρει λίγη ανακούφιση σε μια οικογένεια που υποφέρει».

Ο γάτος Μπινξ, με κοντό μαύρο τρίχωμα, βρέθηκε όχι μακριά από τα συντρίμμια του Champlain Towers South ζωντανός, δύο εβδομάδες και πλέον μετά την καταστροφή. Παραδόθηκε στην οικογένειά του. Αυτή η τελευταία – οι Γκονσάλες – βρισκόταν μέσα στα κτίριο όταν κατέρρευσε. Η μητέρα, η Άνχελα, και η κόρη, η Ντεβέν, τραυματίστηκαν καθώς έβγαιναν. Ο πατέρας, ο Έντγκαρ, αγνοείται. Μητέρα και κόρη επιβεβαίωσαν ότι ο γάτος που βρέθηκε είναι ο δικός τους.

Αν κι έτρεφαν ελπίδες για δύο εβδομάδες πως θα κατάφερναν να βρουν ενοίκους ακόμη ζωντανούς σε θύλακες με οξυγόνο στη μάζα των συντριμμιών στην οποία μετατράπηκε η άλλοτε 12ώροφη πολυκατοικία, τα σωστικά συνεργεία εντέλει αποφάσισαν να βάλουν τέλος την Τετάρτη στη φάση της έρευνας και διάσωσης και να περάσουν σε αυτή της περισυλλογής των πτωμάτων. Η έρευνα για τα θύματα συνεχιζόταν χθες.

Ο δήμαρχος της Σέρφσαϊντ, ο Τσαρλς Μπερκέτ, χαιρέτισε την «απίστευτη πρόοδο» που σημείωσαν οι ομάδες έρευνας στο σημείο, όπου εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο.

Ψάχνουν πλέον κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. «Βρήκαμε θύματα λίγο ως πολύ παντού» στα συντρίμμια, σημείωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής στην κομητεία Μαϊάμι-Ντέιντ, ο Άλαν Κομίνσκι. Οι έρευνες για επιζώντες είχαν επικεντρωθεί στα κλιμακοστάσια, όπου θα μπορούσαν να έχουν παγιδευτεί ένοικοι καθώς προσπαθούσαν να βγουν, και στα υπνοδωμάτια, με βάση τις κατόψεις του αρχιτεκτονικού σχεδίου των ορόφων, εξήγησε.

Το μεγαλύτερο μέρος της πολυκατοικίας κατέρρευσε, από ακόμη εν πολλοίς ανεξήγητη αιτία, τη νύχτα της 24ης Ιουνίου.

Ό,τι απέμενε όρθιο από την πολυκατοικία κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενο τρόπο το βράδυ της Κυριακής, καθώς η αστάθειά του ήγειρε κίνδυνο για τη ζωή των μελών των σωστικών συνεργείων. Οι ομάδες μπόρεσαν κατόπιν να συνεχίσουν την έρευνα σε σημεία μέχρι τότε απρόσιτα.

