Ποδηλασία - Βολικάκης “Χάλκινος” στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πίστας

Ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε έτοιμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Χρήστος Βολικάκης στο παγκόσμιο κύπελλο πίστας, που φιλοξενείται στην Αγία Πετρούπολη.



Ο Έλληνας ποδηλάτης αγωνίστηκε στον αγώνα εξάλειψης (elimination), δείχνοντας έτοιμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και τις επόμενες ημέρες θα πάρει μέρος στο μάντισον και το όμνιουμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αγωνιστεί σήμερα (10/7) στο μάντισον, μαζί με τον αδελφό του Ζαφείρη Βολικάκη.

