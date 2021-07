Κοινωνία

Κλοπή “μαμούθ” στο Ηράκλειο: Ψεύτικη η καταγγελία της χήρας

Μπούμπερανγκ γύρισε για τη 55χρονη Ρωσίδα η καταγγελία για κλοπή σε βίλα. Την αναζητούν οι Αρχές.



Την 56χρονη Ρωσίδα αναζητούν τώρα οι άνδρες της Ασφάλειας Ηρακλείου που είχε καταγγείλει πριν από ένα μήνα ότι άγνωστοι δράστες της άρπαξαν από το χρηματοκιβώτιο της ποσό… «μαμούθ».

Συγκεκριμένα στις αρχές Ιουνίου η 56χρονη Ρωσίδα, χήρα ενός Ρώσου μεγιστάνα, κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου ότι ενώ εκείνη βρίσκονταν στη Ρωσία άγνωστοι δράστες εισέβαλλαν στην πολυτελή κατοικία που βρίσκεται δυτικά του Ηρακλείου και πήραν από το χρηματοκιβώτιο της το απίστευτο ποσό των 750.000 ευρώ και 80.000 δολαρίων.

Όλο αυτό το διάστημα οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ερευνούσαν την υπόθεση και προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο με τον οποίο εισέβαλλαν οι δράστες. Δεν βρήκαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι, δεν βρέθηκε τίποτα από τις κάμερες ασφαλείας που διαθέτει ο οικισμός.

Οι αστυνομικοί σάρωσαν το σπίτι για αποτυπώματα και γενετικό υλικό χωρίς αποτέλεσμα.

Πήραν 770.000 από την τράπεζα της Ελλάδος

Ήταν τέτοια η έρευνα των αστυνομικών που ζήτησαν το ποσό των 770.000 ευρώ και 80.000 δολάρια από την τράπεζα της Ελλάδος για να διαπιστώσουν και να αποδείξουν ότι τέτοιο μεγάλο ποσό δεν χωράει μέσα στο χρηματοκιβώτιο.

Οι αξιωματικοί έχουν ήδη σχηματίσει δικογραφία σε βάρος της για ψευδή κατάθεση. Η γυναίκα ωστόσο είναι εκτός Κρήτης και αναμένεται να κληθεί προκειμένου να δώσει τις δικές της εξηγήσεις.

