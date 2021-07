Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κατασκηνώσεις: Έντονη ανησυχία μετά τα δεκάδες κρούσματα

Συναγερμός τις τελευταίες ώρες σε τρεις κατασκηνώσεις λόγω κρουσμάτων κορονοϊού.



Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες σε τρεις κατασκηνώσεις λόγω δεκάδων κρουσμάτων κορονοϊού, σε παιδιά και εργαζόμενους .



Στην παιδική κατασκήνωση στα Χανιά μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν εντοπιστεί επτά κρούσματα κορονοϊού, ενώ διερευνούνταν άλλα 30 περιστατικά.

Τα κρούσματα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν περιορίζονται μόνο στα Χανιά, αλλά και σε άλλες περιοχές του νομού, όπως την Παλαιόχωρα, όπου τέσσερα παιδιά προερχόμενα από την κατασκήνωση βρέθηκαν θετικά.

Οι ιθύνοντες αποφάσισαν να κλείσουν την κατασκήνωση που έχει αποτελέσει εστία κορονοϊού στα Χανιά.

Στην Χαλκιδική, σε κατασκήνωση με παιδιά ηλικίας από 13 έως 17 ετών εντοπίστηκαν 20 θετικά παιδιά. Τα τρία ήταν από τη Λάρισα, το ένα από τον Βόλο και τα υπόλοιπα από άλλες περιοχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ιχνηλάτησης προκειμένου να διαπιστωθεί πόσο μεγάλη είναι η διασπορά που έχει γίνει στην κατασκήνωση.

Οι αρμόδιοι εκκένωσαν μέχρι στιγμής έξι σπιτάκια – σκηνές, τα οποία φιλοξενούσαν 13 άτομα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς που ενημερώθηκαν ότι τα παιδιά τους είναι θετικά στον ιό έσπευσαν να τα παραλάβουν.

Οι υπεύθυνοι επισημαίνουν ότι έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ έχουν ενημερώσει τον ΕΟΔΥ και την Πολιτική Προστασία. Επίσης, διαβεβαιώνουν ότι τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού είναι αυστηρά.

Επίσης, τρία κρούσματα εντοπίστηκαν σε κατασκήνωση στο Καπανδρίτι, στην Αττική.



Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα των τεστ που έγιναν σε όλα τα παιδιά και τους εργαζόμενους των κατασκηνώσεων.

