Copa America: Η Κολομβία στην τρίτη θέση με ανατροπή

Η Κoλομβία στον «μικρό τελικό» της διοργάνωσης, επικράτησε του Περού.



Η Κολομβία κατέκτησε την τρίτη θέση στο Copa America, που φιλοξενείται στην Βραζιλία, καθώς στον «μικρό τελικό» της διοργάνωσης, επικράτησε με 3-2 του Περού.

Οι Περουβιανοί προηγήθηκαν στο ημίχρονο με 1-0, χάρη στο γκολ του Γιοτούν στο 45ο λεπτό, όμως στην επανάληψη οι Κολομβιανοί αντέδρασαν και με ανατροπή έφθασαν στην νίκη.

Ο Κουδράδο ισοφάρισε στο 49` και 17 λεπτά αργότερα, ο Ντίαζ έδωσε προβάδισμα στην Κολομβία. Ομως ο Λαπαντούλα στο 82ο λεπτό έφερε το ματς στα ίσα, για να έλθει το γκολ του Ντίαζ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων και να χαρίσει την νίκη στην Κολομβία.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΚΟΛΟΜΒΙΑ: Βάργκας, Τεσίγιο, Μουρίγιο, Μίνα (55` Σάντσες), Μεδίνα, Κουαδράδο, Μπάριος (90`+3` Λ.Μουριέλ), Κουέγιαρ (83` Μπορέ), Ντίαζ, Καρντόνα (46` Χάρα), Ζαπάτα (55` Μπόρχα).

ΠΕΡΟΥ: Γκαγέσε, Κόρθο (70` Λόρα), Σανταμαρία, Κάγενς, Λόπες, Τάπια (24` Καρταχένα), Γιοτούν, Καρίγιο, Κουέγια (69` Γκαρσία), Πένια (78` Ορμένο), Λαπαντούλα.

Ο τελικός της διοργάνωσης, θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 11 Ιουλίου (03:00 ώρα Ελλάδας) στο θρυλικό «Μαρακανά», ανάμεσα στην «οικοδέσποινα» Βραζιλία και την Αργεντινή.

