Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021 - Βάσεις: Οι πρώτες εκτιμήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Θολό" τοπίο για τις βάσεις. Εως το τέλος του μήνα η συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Οι δύο αλλαγές που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι.

Ανακοινώθηκαν χτες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, όμως η αγωνία συνεχίζεται, γιατί δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ακόμα τα βαθμολογικά στοιχεία. Συνεπώς, δεν μπορεί να υπάρξει μια ασφαλής εκτίμηση για το πού θα κινηθούν οι βάσεις. Οι υποψήφιοι, επίσης, θα πρέπει να περιμένουν την ανακοίνωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) για κάθε τμήμα AEI και στη συνέχεια να συμπληρώσουν το πρώτο μηχανογραφικό δελτίο (για τα ΑΕΙ) ή το δεύτερο (για τα ΙΕΚ) ή και τα δυο, όπως θα ισχύει από φέτος, στις ημερομηνίες, που θα ορισθούν την ερχόμενη εβδομάδα.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπαιδευτικός-φροντιστής Γιώργος Χατζητέγας, οι βαθμολογικές επιδόσεις ανακοινώθηκαν χωρίς τα στατιστικά στοιχεία, γι' αυτό δε μπορεί κανείς να πει με ασφάλεια πώς θα κυμανθούν οι φετινές βάσεις εισαγωγής των τμημάτων και των σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δηλαδή, "δεν έχει δημοσιοποιηθεί η μέση επίδοση των υποψηφίων σε κάθε επιστημονικό πεδίο, από την οποία στη συνέχεια για κάθε τμήμα της Τριτοβάθμιας θα προκύψει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, ανάλογα με το συντελεστή που έχει επιλέξει η κάθε σχολή".

Με βάση τον αριθμό των διαγωνισθέντων, παρατηρεί ο κ. Χατζητέγας, φαίνεται ότι σε δυο επιστημονικά πεδία, το 1ο και το 2ο στις σχολές δηλαδή των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών και των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών αντίστοιχα, οι υποψήφιοι που διαγωνίστηκαν είναι λιγότεροι από πέρσι. "Πιθανόν αυτό θα εξισορροπήσει όποιες τάσεις ανόδου εκδηλωθούν στο 1ο και 2ο επιστημονικό πεδίο", αναφέρει.

Σχετικά με το 3ο επιστημονικό πεδίο, τις Επιστήμες Υγείας και Ζωής, από τα συγκεντρωτικά στοιχεία των φροντιστηρίων, εξηγεί ο κ. Χατζητέγας, διαφαίνεται, ότι οι βαθμολογίες είναι καλύτερες από πέρσι και ότι θα σημειωθούν τάσεις ανόδου στις περιζήτητες ιατρικές σχολές.

Παρόμοια, και στο 4ο επιστημονικό πεδίο, τις Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής, οι βαθμοί των υποψηφίων φαίνεται να είναι καλύτεροι από πέρσι.

Το μεγάλο ερωτηματικό των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, συνεχίζει ο κ. Χατζητέγας, είναι το βαθμολογικό όριο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) σε κάθε επιστημονικό πεδίο, καθώς "όσοι βρεθούν κάτω από αυτό, δε θα μπορούν να συμπληρώσουν το πρώτο μηχανογραφικό, που αναφέρεται στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και θα υποχρεωθούν να συμπληρώσουν το δεύτερο μηχανογραφικό, που περιλαμβάνει τις ειδικότητες των ΙΕΚ".

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνει ο κ. Χατζητέγας, η συμπλήρωση του μηχανογραφικού "θα είναι δυσκολότερη από κάθε άλλη χρονιά και οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξαντλήσουν κάθε ευκαιρία που θα τους δοθεί, είτε στο πρώτο, είτε στο δεύτερο μηχανογραφικό, είτε και στα δυο".

Τέλος, η αγωνία είναι μεγάλη, περιγράφει ο κ. Χατζητέγας, για όλους όσοι έχουν συγκεντρώσει από 9.000 έως 11.000 μόρια, καθώς διατρέχουν τον κίνδυνο να αποκλειστούν από το 1ο μηχανογραφικό ή να έχουν πολύ περιορισμένες επιλογές σε αυτό.

Υπενθυμίζεται, ότι συνολικά 92.090 υποψήφιοι συμμετείχαν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις (75.435 των Γενικών και 16.655 των Επαγγελματικών Λυκείων) για τις συνολικά 77.415 θέσεις εισακτέων.

Κορονοϊός – Κατασκηνώσεις: Έντονη ανησυχία μετά τα δεκάδες κρούσματα