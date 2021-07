Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τζανάκης: Τον Αύγουστο το πιθανότερο σενάριο 4000 κρούσματα και το χειρότερο 6000

«Εφιαλτικό» σενάριο για 4.000 με 6.000 κρούσματα τον Αύγουστο. «Οι ανεμβολίαστοι θα κολλήσουν σχεδόν όλοι», προειδοποιεί ο καθηγητής Πνευμονολογίας.



Τον Αύγουστο μπορεί να έχουμε 3.000 κρούσματα κορονοϊού ημερησίως στο πιο ευμενές σενάριο, 4.000 κρούσματα στο πιθανότερο, αλλά ακόμα και 6.000 στο χειρότερο σενάριο, προειδοποίησε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης παρουσιάζοντας σχετικό πίνακα.

«Οι ανεμβολίαστοι θα κολλήσουν σχεδόν όλοι. Ένα παιδάκι που θα επιστρέψει σπίτι του από την κατασκήνωση είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι θα κολλήσουν όλοι οι οικείοι του με τους οποίους θα έρθει σε επαφή έστω μερικά λεπτά αυτό το παιδάκι» προειδοποίησε ο Νίκος Τζανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

«To μπλε είναι τα κρούσματα και μάλιστα οι κινητοί μέσοι όροι τους για να είναι συγκρίσιμοι, η κόκκινη γραμμή το μοντέλο μας που τρέχουμε, βλέπετε ποσό καλά προσαρμόζεται στα κρούσματα η προσομοίωση έγινε χθες το βράδυ. Η (κάτω) διακεκομμένη γραμμή είναι μια πρόβλεψη που θα τη θεωρούσα παρά πολύ ευμενή αν συνέβαινε, που σημαίνει ότι θα ανέβουμε προς τον Αύγουστο γύρω στα 3.000 κρούσματα σαν κινητός μέσος όρος. Τη θεωρώ ευμενή, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσει ή θα αυξηθεί ο εμβολιαστικός ρυθμός και θα προσπαθήσουμε να πειθαρχήσουμε στα μέτρα. Αν τα τηρήσουμε, ενδεχομένως να υλοποιηθεί αυτό το ευμενές σενάριο» σημείωσε ο καθηγητής.

«Η πιο σωστή ίσως πρόβλεψη, αυτό που τελικώς θα γίνει είναι η δεύτερη προς τα πάνω διακεκομμένη γραμμή, η οποία θα προσεγγίσει τα 4.000 κρούσματα σαν κινητός μέσος όρος προς τις αρχές Αυγούστου και βεβαίως θα ξεπεράσουμε τα 3.000 κρούσματα περίπου στις 20 με 22 Ιουλίου».

Παραπάνω, συνέχισε ο κ. Τζανάκης, «βλέπετε επίσης μια διακεκομμένη γραμμή που θα συμβεί αν πέσει ο εμβολιαστικός ρυθμός περίπου 30% με 50% απ’ ό,τι είναι τώρα. Σηματοδοτείται μια περαιτέρω εκθετική αύξηση των κρουσμάτων που δεν ξέρουμε που θα πάει, η κορυφή της είναι ακόμα άδηλη, μπορεί να πάει στα 5.000 κρούσματα, μπορεί στα 4,500 μπορεί και στα 6.000 κρούσματα… Επομένως πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αυξήσουμε τον εμβολιαστικό ρυθμό και να περιέχουμε το ευμενές σενάριο».

«Για να λειτουργήσουν με ασφάλεια οι κατασκηνώσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε κοινωνικές φούσκες, να αυστηροποιηθουν τα υγειονομικά μέτρα και να απαγορευτούν εντελώς τα επισκεπτήρια», τόνισε ο καθηγητής Πνευμονολογίας.

Εξήγησε ότι αν ένας ασυμπτωματικός γονέας κολλήσει το παιδί του σε μία επίσκεψη, τότε ο ιός θα μεταφερθεί σε αλλά 100 παιδιά.

Σύμφωνα με τον κ. Τζανάκη η κοινωνική φούσκα πρέπει να τηρηθεί και στις διακοπές. Εξήγησε ότι αν κάποιος μεταβεί για παράδειγμα σε ένα νησί, μείνει με την παρέα του και δεν πηγαίνει σε πολυπληθή πάρτι, αν δεν ξεσαλώσει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, τότε θα είναι ασφαλής όπου και αν πάει.