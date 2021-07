Πολιτική

Κορονοϊός - Σκέρτσος: Πώς θα πετύχουμε την ανοσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα βγούμε από το "τούνελ" της πανδημίας. Το μήνυμα του Άκη Σκέρτσου για τις εικόνες συνωστισμού σε χώρους διασκέδασης.

Το στόχο, «να πείσουμε όσους περισσότερους πολίτες γίνεται να προστρέξουν να εμβολιαστούν τώρα», θέτει, μέσω άρθρου του στην εφημερίδα «Τα Νέα», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος. Με κατακλείδα, «το μήνυμα, συνεπώς, ενόψει και των νέων μεταλλάξεων είναι ένα: δεν χρειάζεται πανικός, αρκεί ο εμβολιασμός».

Αναλυτικά, «η επιχείρηση "Ελευθερία" για τον εμβολιασμό του πληθυσμού κατά της Covid-19 οργανώθηκε εξαρχής πάνω στις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Αλλά και της εμπιστοσύνης στην επιστήμη, στην τεχνολογία και φυσικά στον ανθρώπινο παράγοντα των χιλιάδων υγειονομικών μας που συμμετέχουν με φιλότιμο και αυταπάρνηση σ' αυτή την εθνική προσπάθεια», σημειώνει εισαγωγικώς ο Α. Σκέρτσος και θυμίζει ότι «οι ενημερώσεις τόσο για την εβδομαδιαία πρόοδο των εμβολιασμών όσο και για τις εισηγήσεις της εθνικής επιτροπής εμβολιασμού, έχουν υπάρξει και θα συνεχίσουν να είναι τακτικές και αναλυτικές».

Στη συνέχεια του άρθρου του ο κ. Σκέρτσος κάνει έναν απολογισμό της ως τώρα προσπάθειας, μιλώντας κατ' αρχάς για την επικοινωνιακή καμπάνια για τα οφέλη του εμβολιασμού, που όμως, όπως αναφέρει, «χτυπήθηκε συστηματικά από την αντιπολίτευση». Μια καμπάνια «πυκνή, με 6 διαφημιστικές ταινίες που προβάλλονται από τον Ιανουάριο έως σήμερα στα ΜΜΕ, πολλές καταχωρίσεις στον Τύπο και ραδιοφωνικά σποτ. Και βεβαίως η ενημέρωση επί πολλούς μήνες έχει υπάρξει σχεδόν μονοθεματική. Ποιος θα μπορούσε άραγε να πει ότι μετά από 16 μήνες πανδημίας δεν έχει ακούσει τα πάντα για τον ιό και τους κινδύνους του, για τα εμβόλια και τα αποτελέσματά τους;», διερωτάται και απαντά: «Νομίζω, κανείς καλοπροαίρετος».

Επιπλέον, «οι στόχοι που τέθηκαν εξαρχής, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την αρχικά περιορισμένη διαθεσιμότητα των εμβολίων, επιτεύχθηκαν», επισημαίνει παραθέτοντας και τους στόχους: έως το τέλος Ιουνίου τουλάχιστον το 50% των δικαιούχων εμβολιασμού να έχει κάνει μια τουλάχιστον δόση -«και, πράγματι, στις 30 Ιουνίου 2021, το 56% των ενηλίκων πολιτών είχε κάνει την πρώτη δόση, ενώ εξ αυτών το 44% ήταν πλήρως εμβολιασμένο». Ακόμη, η κυβέρνηση είχε θέσει το στόχο για έως και 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα -«και πράγματι ο στόχος αυτός υπερκαλύφθηκε κατά τον Μάιο και τον Ιούνιο, με τους ημερήσιους εμβολιασμούς να υπερβαίνουν τις 100.000».

Ενώ ως προς το στόχο της ανοσίας, υπενθυμίζει το στόχο για ποσοστό 70 - 75% έως το τέλος του καλοκαιριού -«και αυτό είναι πράγματι εφικτό, καθώς η πρόσβαση στα εμβόλια είναι πλέον καθολική για όλες τις ηλικίες, εμβόλια και ραντεβού υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα -ακόμη και την αμέσως επόμενη ημέρα για όποιον ενδιαφέρεται να εμβολιαστεί- και ο μηχανισμός υποδοχής είναι αποδεδειγμένα άρτια οργανωμένος».

Τούτων δοθέντων, «πρέπει να ασχοληθούμε εντατικά με τη ζήτηση των εμβολίων και να πείσουμε όσους περισσότερους πολίτες γίνεται να προστρέξουν να εμβολιαστούν τώρα. Τα στατιστικά των νοσηλειών των τριών τελευταίων μηνών είναι καταιγιστικά. Το 99% των βαριών νοσηλειών και των θανάτων από Covid στις ηλικίες 60-80 ετών αφορά δυστυχώς σε ανεμβολίαστους πολίτες που είχαν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν. Αλλά δεν το έπραξαν», υπογραμμίζει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, που συμπληρώνει: «Αυτό που πρέπει να κάνουμε επομένως τώρα είναι να χρησιμοποιήσουμε κάθε θεμιτό μέσο πειθούς, ενθάρρυνσης αλλά και υποχρεωτικότητας, όπου αυτό είναι αναγκαίο και βιοηθικά θεμιτό, ώστε να καλύψουμε την απόσταση που απομένει για την επιθυμητή ανοσία του πληθυσμού».

Και, εξειδικεύοντας στη συνέχεια, «η αντιπολίτευση και οι κομματικές της νεολαίες που δεν έχουν κάνει έως σήμερα καμία ενεργητική καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού είναι επιτέλους καιρός να το πράξουν. Η εκκλησία να μιλήσει πιο συστηματικά στους πιστούς για την ανάγκη εμβολιασμού. Η τοπική αυτοδιοίκηση να πάει πόρτα-πόρτα και να μιλήσει με όσους έχουν ακόμη αμφιβολίες για το εμβόλιο. Οι άνθρωποι του πολιτισμού να λάβουν δημόσια θέση».

Ταυτοχρόνως όμως, ο Α. Σκέρτσος έχει και ένα μήνυμα με αφορμή τα τελευταία συμβάντα συνωστισμού σε χώρους διασκέδασης: «Και οι επιχειρήσεις, ειδικά από το χώρο της εστίασης και των κέντρων διασκέδασης, που λόγω του συνωστισμού μπορεί να λειτουργούν ως χώροι υπέρ-μεταδότες του ιού, να φροντίσουν να εφαρμόζουν με υπευθυνότητα τα υγειονομικά πρωτόκολλα δίνοντας το μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού στους πελάτες τους».

Εξάλλου, επαναλαμβάνει, «με την πλειονότητα των ενηλίκων πολιτών να έχει πλέον εμβολιαστεί και το εμβόλιο καθολικά και δωρεάν διαθέσιμο, προφανώς δεν τίθεται ξανά ζήτημα οριζόντιων περιοριστικών μέτρων στην οικονομία και την κοινωνία. Με όρους ισότητας και ισονομίας, με όρους δημόσιας υγείας αλλά και με καθαρά οικονομικούς όρους, κάτι τέτοιο θα ήταν πέρα για πέρα άδικο και παράλογο. Επιπλέον, θα ήταν και ατελέσφορο καθώς ο βαθμός συμμόρφωσης θα ήταν εξαιρετικά χαμηλός.

Το μήνυμα, συνεπώς, ενόψει και των νέων μεταλλάξεων είναι ένα: "δεν χρειάζεται πανικός, αρκεί ο εμβολιασμός», καταλήγει.