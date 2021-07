Αθλητικά

Diamond League: Πρώτη θέση για τον Τεντόγλου, τρίτη η Στεφανίδη

Στην πρώτη θέση στο μήκος του Diamond League του Μονακό «αναρριχήθηκε» ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,24 μέτρα. Ο κορυφαίος άλτης του μήκους για μία ακόμη φορά έδειξε την φοβερή του ικανότητα να αντιδρά στα τελευταία του άλματα, αφού πέτυχε την καλύτερη επίδοση στην έκτη προσπάθεια. Ο Τεντόγλου νωρίτερα πέτυχε άλματα στα 8,06 μ., 8,21μ., άκυρο, 8,15 μ. και 7,18 μ. σε μία μη ολοκληρωμένη προσπάθεια.

H εμφάνιση του αποτέλεσε ένα καλό... ζέσταμα, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο εκεί, όπου θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή παρουσία. Ο Γκέιλ (Τζαμάικα) κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 8,29 μ. και άκυρο στο τελευταίο άλμα, από όπου βγαίνει η κατάταξη και ο Μόντλερ την τρίτη με 8,27 μ., επίσης με άκυρη στην έκτη και καθοριστική προσπάθεια.

Η Βούλα Παπαχρήστου (7η θέση) έδειξε να βρίσκει τον ρυθμό της, αφού «προσγειώθηκε» στα 14,25 μ. και βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ στη θερινή σεζόν. Η έμπειρη αθλήτρια είχε δύο ακόμη άκυρα άλμα και μια προσπάθεια στα 13,79 μέτρα. Νικήτρια του αγώνα με 14,75 μ. ήταν η Ρίκετς (Τζαμάικα), παρότι την καλύτερη επίδοση του αγώνα με 15,12μ. πέτυχε η Ρόχας. Σύμφωνα με τις αλλαγές στη σειρά αγώνων, η κατάταξη βγαίνει από την τελευταία προσπάθεια και όχι από την καλύτερη επίδοση στο σύνολο των προσπαθειών.

Την τρίτη θέση κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη στο Diamond League του Μονακό. Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια πέρασε τα 4.80 μ. και ισοφαρίζοντας το εφετινό ρεκόρ της έδειξε πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Η Ολυμπιονίκης του επί κοντώ επιχείρησε να υπερβεί τα 4.90 μ., χωρίς όμως επιτυχία. Την πρώτη θέση κατέλαβε η Κέιτ Ναζότ (ΗΠΑ) με 4.90 και τη δεύτερη η Αντζέλικα Σιντόροβα (Ρωσία) με 4.80 μ.

