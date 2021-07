Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021 - Σπυριδούλα Μωραϊτάκη: Η 44χρονη που έκανε το όνειρο της πραγματικότητα

Η Σπυριδούλα Μωραϊτάκη έδωσε Πανελλήνιες και κατάφερε να εκπληρώσει το όνειρο της, 26 χρόνια μετά!



Μιλώντας στον Περιφερειακό Τηλεοπτικό Σταθμό CRETA, η κα. Μωραϊτάκη ανέφερε πως στις 12.30 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα στο κινητό της, με τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων ενώ η ίδια βρισκόταν στη δουλειά της.

«Το όνειρο μου έγινε πραγματικότητα, οι κόποι μου και οι θυσίες μου ευόδωσαν!» τόνισε η ίδια, προσθέτοντας πως ο μεγάλος της γιος, είναι φοιτητής στο Ρέθυμνο και είναι εκείνος που την παρακίνησε στο να ακολουθήσει το όνειρο της. «Μου είπε πρέπει να δώσεις, είναι κάτι που το θες, πάρε το απόφαση και κάνε το! Το Νοέμβρη περίπου πήγα και πήρα τα βιβλία μου και αποφάσισα ότι θέλω να εκπληρώσω το όνειρο μου. Από τα 18 μου! Αν και έχω τη δουλειά μου, γιατί είναι κάτι που μου το τόνισαν πολλοί, είναι κάτι που ήθελα. Η γνώση είναι κάτι που με ευχαριστεί, μου δημιουργεί όμορφα αισθήματα».

Μάλιστα, είχε δώσει ξανά πανελλήνιες 26 χρόνια πριν ωστόσο δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο της. «Ήμουν τότε στον οικονομικό τομέα, ήταν κάτι που δεν μου ταίριαζε, όσο το ανθρωπιστικών σπουδών».

Η κα. Μωραϊτάκη, είναι μητέρα δύο παιδιών. Ο πρώτης της γιός είναι φοιτητής στο Ρέθυμνο και ο δεύτερος γιος της, φοιτεί στο Μουσικό Γυμνάσιο Ηρακλείου. Μάλιστα, ο γιος της σπουδάζει παιδαγωγικά στο Ρέθυμνο και η ίδια έχει ως στόχο την ίδια σχολή!

Κλείνοντας, η κα. Μωραϊτάκη επεσήμανε πως πολλές φορές υπάρχει η κατάλληλη στιγμή για να δώσει ένα ερέθισμα στους πολίτες, κάτι που θα βγει στην επιφάνεια και εκείνοι με τη σειρά τους, πρέπει να βρουν την τόλμη και την πίστη να αρπάξουν την ευκαιρία ενώ συνέστησε σε όλους να ακολουθούν τα όνειρα τους και να μην εγκαταλείπουν!

Από την πλευρά του, ο Συντονιστής του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Βασίλης Κουτουμάνος, ανέφερε πως ο ίδιος επικοινώνησε με τους μαθητές που έδωσαν Πανελλήνιες και υπήρξαν αρκετές επιτυχίες!

