Ηράκλειο: Παραλίγο φονικό για έναν... χορό σε ταβέρνα

"Βγήκαν" όπλα σε ταβέρνα στην Μεσσάρα. Στην κουζίνα κρύφτηκαν οι θαμώνες.

Για ένα χορό και μία παραγγελιά, λίγο έλειψε να γίνει κακό στο τελείωμα κοινωνικής εκδήλωσης, σε ταβέρνα στην Μεσσαρά. Ένας 49χρονος προσκεκλημένος μάλλον θεώρησε άκρως προσβλητική την άρνηση άλλου προσκεκλημένου να τον ακολουθήσει στο χορό επειδή είχε κάνει δική του παραγγελιά για να χορέψει, και πήρε τα… όπλα. Δύο φορές χρειάστηκε να τον ακινητοποιήσουν και να τον αφοπλίσουν, για να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, η ώρα είχε περάσει, στην εκδήλωση είχαν μείνει λίγοι προσκεκλημένοι. Κάποιοι ήταν στα τραπέζια, κάποιοι χόρευαν ακόμα. Ο 49χρονος, ο οποίος ήδη χόρευε, έκανε κίνηση να πιάσει το χέρι άλλου καλεσμένου, ο οποίος όμως δεν τον ακολούθησε. Ο τελευταίος αναφέρει στην κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία: «Κατά τις 2.30 σηκώθηκα και πήγα και παράγγειλα ένα τραγούδι. Όταν βγήκα ενώ χόρευαν, έπιασα και εγώ το χορό και τότε ο 49χρονος θεώρησε προσβλητικό που δεν πήγα κοντά του και άρχισε να βρίζει».

Μάταια ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης, ο οποίος αντιλήφθηκε το σκηνικό, έσπευσε να τον ηρεμήσει, λέγοντας του ότι δεν ήταν όμορφο αυτό που έκανε. Εκείνος συνέχισε ακάθεκτος να βρίζει, όπως αναφέρεται. Τότε, τού ζητήθηκε να αποχωρήσει από την ταβέρνα.

Ο 49χρονος έφυγε αλλά επέστρεψε μισή ώρα αργότερα, με πιστόλι πάνω του. Μάλιστα περιγράφεται ότι ήταν ιδιαίτερα νευρικός.

Ο οικοδεσπότης, αντιλαμβανόμενος την ύπαρξη του πιστολιού, έσπευσε αμέσως να του το πάρει, αφαιρώντας γεμιστήρα και σφαίρες. Τον επέπληξε για μία ακόμα φορά για την συμπεριφορά του, όμως εκείνος συνέχισε να λέει τα δικά του, σύμφωνα με τις καταθέσεις.

Ο 49χρονος έφυγε από το χώρο της εκδήλωσης, όμως επέστρεψε και πάλι. Αυτή τη φορά με κυνηγετική καραμπίνα! Σύμφωνα μάλιστα με τη δικογραφία, πυροβόλησε και μία φορά στον αέρα. Κάποιοι από τους θαμώνες χρειάστηκε να κρυφτούν στο χώρο της κουζίνας ενώ δύο-τρεις, ο οικοδεσπότης, ο ιδιοκτήτης και ένα ακόμα άτομο προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τον 49χρονο.

Σε κατάθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ο μαγαζάτορας του μίλησε με όμορφο τρόπο, μπας και φύγει, αλλά ενώ κρατούσε την καραμπίνα, χωρίς να την στρέψει κατά πάνω μας, πυροβόλησε μια φορά προς το μέρος που την κρατούσε και ήταν η κάνη. Αμέσως εμείς τον ακινητοποιήσαμε και του την πήραμε».

Τελικά, ο 49χρονος συνελήφθη, χωρίς να προβάλει την παραμικρή αντίσταση, στο σπίτι του. Αστυνομικοί τον εντόπισαν ξαπλωμένο σε ράντζο, στην αυλή. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι ήταν πιωμένος και δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη.

Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή. Από μέρους του ασκήθηκε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης και πλέον θα αναμένει το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

