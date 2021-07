Οικονομία

Εστίαση – Πέτσας: Επανεξετάζεται το πλαίσιο λειτουργίας

Τι είπε για το θέμα των υποχρεωτικών εμβολιασμών και το ενδεχόμενο ενός νέου καθολικού lockdown.



Επανεξετάζεται το πλαίσιο λειτουργίας της εστίασης υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στο Mega.

«Επειδή θέλουμε να χτίσουμε το τείχος ανοσίας μέσα στο καλοκαίρι, η λέξη που πρέπει να συνοδεύει αυτό το διάστημα είναι η προσαρμογή. Τα μέτρα τα προσαρμόζουμε με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. Εξετάζεται ξανά όλο το πλαίσιο για την λειτουργία της εστίασης – αυτά που είχαν ανακοινωθεί για αμιγείς και μικτούς» σημείωσε, λέγοντας ότι είναι «άλλο πράγμα ένα εστιατόριο, άλλο ένα κέντρο διασκέδασης και άλλο ένα bar σε μια τουριστική περιοχή». «Έχουν εξαγγελθεί συγκεκριμένα μέτρα για τις 15 Ιουλίου. Αν χρειαστεί να προσαρμοστούν, θα προσαρμοστούν» πρόσθεσε.

Υποχρεωτικός εμβολιασμός

Σε ότι αφορά στο θέμα των υποχρεωτικών εμβολιασμών, δήλωσε ότι μέχρι τώρα η συζήτηση αφορά μόνο τους υγειονομικούς και τους ανθρώπους που φροντίζουν ηλικιωμένους.

«Ο επικοινωνιακός χειρισμός σε σχέση με τα εμβόλια δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός. Και έφερε δεύτερες σκέψεις σε αρκετό κόσμο. Θα πρέπει να πείσουμε τους πολίτες να εμβολιαστούν και όχι να τους εξαναγκάσουμε» συμπλήρωσε.

Lockdown

Στην συνέχεια ο κ. Πέτσας, ερωτήθηκε αν θα επιβληθεί εκ νέου lockdown, με αφορμή δηλώσεις του καθηγητή Νίκου Σύψα.

«Ο κ. Σύψας είπε ότι αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί θα κολλήσουν μέσα στον επόμενο χρόνο. Αν υπάρξει τέταρτο κύμα θα χτυπήσει τους ανεμβολίαστους, όχι την οικονομία. Η οικονομία θα έχει ένα επαρκές τείχος ανοσίας που θα προστατεύει από ένα καθολικό lockdown και θα χρειάζονται περιοριστικά μέτρα εκεί που θα υπάρχει έξαρση».

