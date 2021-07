Life

Μπαλατσινού - Κικίλιας: Στην Πάτμο η βάφτιση του γιου τους- Όλες οι λεπτομέρειες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αμαλία και Αλεξάνδρα Κωστοπούλου συναντήθηκαν ύστερα από 2 χρόνια λόγω κορονοϊού.

Ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή για την Τζένη Μπαλατσινού και την Βασίλη Κικίλια, καθώς βαφτίζουν τον γιο τους στην Πάτμο.

Το μυστήριο θα τελεστεί στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης, ενώ ο μικρός θα πάρει το όνομα Παναγιώτης Αντώνιος. Το Παναγιώτης προέρχεται από τον πατέρα του Υπουργού Υγείας, ενώ το δεύτερο όνομα από ένα τάμα που είχε κάνει η Τζένη Μπαλατσινού στο εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου στο Μοναστήρι του Ευαγγελισμού, στην Πάτμο.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Χαλκιδική: Κάηκε σπίτι στη Βεργιά (εικόνες)

#MeToo – Τουρκία: Ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο πατέρας της την βίαζε από 15 ετών

Έρικσεν: Πώς μπορεί να αποφευχθεί ο αιφνίδιος θάνατος στους αθλητές