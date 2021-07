Κοινωνία

Φωτιά στον Βαρνάβα

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στη "μάχη" και εναέρια μέσα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, το πρωί του Σαββάτου, μετά από φωτιά που ξέσπασε στον Βαρνάβα Αττικής, χωρίς να απειλεί, προς το παρόν, κατοικημένη περιοχή.

Η φλόγες καίνε δασική έκταση με πουρνάρια και πεύκα νότια του χωριού, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, που διαρκώς ενισχύεται, έχει οργανωθεί από την πυροσβεστική, με 67 πυροσβέστες, 16 οχήματα, πέντε ομάδες πεζοπόρο τμήμα, το μηχανοκίνητο τμήμα, καθώς και πέντε ελικόπτερα , έξι αεροσκάφη, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και το ρωσικό Beriev. Παράλληλα, μεταβαίνουν από την Πυροσβεστική Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας 11 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Βαρνάβα Αττικής, επιχειρούν 67 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 16 οχήματα, το ΜΕΤΠΕ, 5 Ε/Π (το 1 ως συντοιστικό) και 7 Α/Φ (4 CL, 2 AIR TRACTOR ΚΑΙ ΤΟ BERIEV-200),

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, τα οποία δεν κινδυνεύουν από τη φωτιά, καθώς ο άνεμος φυσάει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Λόγω της φωτιάς στον έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Μαραθώνα- Καπανδριτίου από το ύψος της οδού Αθηνών, στη Ρήγα Φεραίου (λεωφόρος Βαρνάβα) από την οδό Μιλτιάδη Μαντά στο ρεύμα προς Βαρνάβα, και στην οδό 25ης Μαρτίου και νήσου Σερίφου στο ρεύμα προς Βαρνάβα. Επίσης στην Ανώνυμη Οδό από το ύψος του χωριού Βόθωνα στο ρεύμα προς Γραμματικό.

Παράλληλα σε εξέλιξη είναι και πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάτημα Ελευσίνας. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για έξι Περιφέρειες το Σάββατο

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο 10 Ιουλίου 2021, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτιδας )

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Περιφέρεια Κρήτης





