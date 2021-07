Κοινωνία

Φωτιά στην Ελευσίνα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Φωτιά και στον Ασπρόπυργο.

Τέσσερις ταυτόχρονες εστίες πυρκαγιάς είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας και του Ασπροπύργου, όλες σε ξερά χόρτα, με αποτέλεσμα οι πυροσβεστικές δυνάμεις να είναι σε συνεχή κίνηση προκειμένου να εμποδίσουν την εξάπλωση τους.

Παράλληλα η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία σε δρόμους στην Δυτική Αττική. Εκτός από το Πάτημα της Ελευσίνας, πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη στον δρόμο για Δερβενοχώρια στην περιοχή της Μαγούλας, στην Λεωφόρο ΝΑΤΟ και Τροίας στον Ασπρόπυργο και στην περιοχή Ρουπάκι, επίσης στον Ασπρόπυργο.

Σέ όλες αυτές τις πυρκαγιές στην Ελευσίνα και στον Ασπρόπυργο, επιχειρούν συνολικά 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, το ΜΕΤΠΕ, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη, με την συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

Λόγω των πυρκαγιών αυτών η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην λεωφόρο Ζωοδόχου Πηγής στον Ασπρόπυργο, από το ύψος της λεωφόρου ΝΑΤΟ και από το ύψος του εργοστασίου Παπαστράτος, καθώς και στην επαρχιακή οδό Ελευσίνας - Δερβενοχωρίων από το ύψος του εργοστασίου Κανάκη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάτημα Ελευσίνας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Φωτιά, επίσης, ξέσπασε κααι στον Βαρνάβα Αττικής. Οι φλόγες καίνε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Την ίδια ώρα, «καλύτερη εικόνα» παρουσιάζει σήμερα η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (9/7) στη Λευκίμη Έβρου. Από το πρωί σήμερα, όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από την πυροσβεστική υπηρεσία, βρίσκονται στον αέρα ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη τύπου πετζετέλ, με στόχο να ελέγξουν τις ενεργές εστίες και να περιορίσουν το μέτωπο.

Πολύ υψηλός κίνδυνος για έξι Περιφέρειες το Σάββατο

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο 10 Ιουλίου 2021, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτιδας )

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Περιφέρεια Κρήτης

Για τις περιοχές ανωτέρω συνεχίζεται η εφαρμογή του 2ο σταδίου επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα πραγματοποιηθούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και μικτές περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.