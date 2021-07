Πολιτική

Κορονοϊός - Κικίλιας: Κάναμε την Ελλάδα χώρα-πρότυπο στη διαχείριση της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άρθρο του υπουργού Υγείας με αφορμή την συμπλήρωση δύο χρόνων διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία.



Η πανδημία απέδειξε ότι πολιτική δεν είναι η επικοινωνία και οι μεγαλοστομίες, αλλά η εγγύηση και η διασφάλιση της ζωής των πολιτών, αναφέρει σε άρθρο του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας με αφορμή την συμπλήρωση δύο χρόνων διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία.

«Πιστοποιήθηκε περίτρανα ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στη δυσκολότερη συνθήκη. Η ανοδική πορεία της χώρας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί, σε πείσμα των καιρών. Συνεχίζουμε ενώνοντας δυνάμεις. Είμαστε εδώ για να πετύχουμε» γράφει ο Β. Κικίλιας και αναφέρεται στα πεπραγμένα του τομέα του.

Όπως αναφέρει «πετύχαμε την ενίσχυση του ΕΣΥ, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και το άρτια οργανωμένο εμβολιαστικό πρόγραμμα, σε επίπεδα πολύ ανώτερα από ό,τι επέτυχαν ισχυρότερες από την Ελλάδα χώρες. Έτσι, η κυβέρνηση είχε την ευχέρεια ευρύτερων κινήσεων και πρωτοβουλιών, που επέτρεψαν στην πατρίδα μας να προοδεύει όταν ο υπόλοιπος πλανήτης οπισθοδρομεί».

Αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη των δύο χρόνων, επισημαίνει ο υπουργός Υγείας, τονίζοντας πως «θα περίμενε κανείς, μέσα σε συνθήκες παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, η απόδοση της κυβέρνησης να υπολείπεται των προσδοκιών των πολιτών που την υπερψήφισαν το 2019. Μέσα στην απόλυτη καταιγίδα, καταφέραμε όχι μόνο να μην βυθιστούμε -πράγμα που δεν πέτυχε η μεγάλη πλειονότητα των χωρών του πλανήτη - αλλά να κάνουμε την Ελλάδα χώρα-πρότυπο στη διαχείριση της πανδημίας, σε όλα τα επίπεδα. Αντέξαμε και αντέχουμε οικονομικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά, αντέξαμε και αντέχουμε ως κράτος, γιατί η υγειονομική διαχείριση της πανδημίας έγινε το μεγάλο πλεονέκτημα της Πατρίδας μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Κορονοπάρτι σε παραλία έληξε άδοξα