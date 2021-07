Αθλητικά

Euro 2020: Πένθος στο αγγλικό ποδόσφαιρο πριν τον μεγάλο τελικό

Λίγες ώρες πριν από την διεξαγωγή του τελικού του Euro 2020 Ιταλίας - Αγγλίας, το αγγλικό ποδόσφαιρο πενθεί για το θάνατο του Πολ Μάρινερ.

Στο πένθος "βυθίστηκε" το αγγλικό ποδόσφαιρο, λίγες ώρες πριν από την διεξαγωγή του τελικού του Euro 2020 μεταξύ της Αγγλίας και της Ιταλίας, που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΑΝΤ1 .

Ενας από τους πλέον χαρισματικούς επιθετικούς της γενιάς του, ο πρώην άσος της Εθνικής Αγγλίας, Πολ Μάρινερ, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 68 ετών «νικημένος» από τον καρκίνο.

Ο Μάρινερ έκανε σπουδαία καριέρα στα αγγλικά γήπεδα και είναι ένας από τους θρύλους της Ιπσουϊτς, καθώς οδήγησε την ιστορική ομάδα στην κατάκτηση του κυπέλλου Αγγλίας (1978) και του κυπέλλου UEFA (1981), σκοράροντας στον τελικό με αντίπαλο την Αλκμααρ.

Ο πρώτος που εντόπισε το ταλέντο του Μάρινερ, ήταν ο Μπόμπι Ρόμπσον, ο οποίος το καλοκαίρι του 1976 τον πήρε στην Ιπσουϊτς, όπου έμεινε μέχρι τον Φεβρουάριο του 1984.

«Είμαστε στην δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε, ότι ο Πολ πέθανε ειρηνικά στις 9 Ιουλίου, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, μετά από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο του εγκεφάλου», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ενώ οι διοικούντες την Ιπσουϊτς, που πλέον συμμετέχει στο πρωτάθλημα της League One, απέτισαν, μέσω Twitter, φόρο τιμής στον εκλιπόντα: «Είμαστε συνετριμμένοι από την είδηση για τον θάνατο του θρύλου της πόλης, Πολ Μάρινερ, σε ηλικία 68 ετών. Οι σκέψεις όλων μας, είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Πολ σε αυτήν την θλιβερή στιγμή».

A message from the Mariner family. pic.twitter.com/MjVK1xXtuG — Paul Mariner (@Paul_Mariner) July 10, 2021

Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και η αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου: «Είμαστε συγκλονισμένοι που μαθαίνουμε ότι ο Πολ Μάρινερ, ο οποίος έχει παίξει 35 φορές για τα «τρία λιοντάρια», πέθανε στην ηλικία των 68 ετών. Ο Μάρινερ εκπροσώπησε την Αγγλία μεταξύ 1977 και 1985, σημειώνοντας 13 γκολ. Οι καρδιές και οι συμπάθειές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συλλόγους του».

Ο Μάρινερ, καταγόταν από το Μπόλτον και είχε αγωνισθεί στο EURO 1980 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982. Εκτός από την Ιπσουϊτς, έπαιξε επίσης στην Άρσεναλ μεταξύ 1984 και 1986 και στη συνέχεια στην Πόρτσμουθ μέχρι το 1988

Μετά την αποχώρηση του από την ενεργό δράση, υπηρέτησε για μικρό χρονικό διάστημα ως σύμβουλος ραδιοφώνου και μάνατζερ ποδοσφαιριστών, πριν ασχοληθεί με την προπονητική, εργαζόμενος (2009-2010) κυρίως στην Πλίμουθ, την ομάδα όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

