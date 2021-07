Κόσμος

Κορονοϊός - Κομισιόν: Παραδώσαμε δόσεις για τουλάχιστον το 70% των ενήλικων Ευρωπαίων

Το μήνυμα της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για τα εμβόλια στην ΕΕ. Τι είπε για τις μεταλλάξεις.



Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΓ1 στις Βρυξέλλες

H EE έχει παραδόσει αρκετές δόσεις εμβολίων για την COVID19 ικανές για να εμβολιαστεί το 70% του ενήλικου πληθυσμού ακόμη και αυτό τον μήνα ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν.



«Έχω καλά νέα για τους ευρωπαίους πολίτες μας σήμερα. Η ΕΕ τήρησε τον λόγο της. Αυτό το Σαββατοκύριακο, έχουμε παραδώσει αρκετά εμβόλια στα κράτη μέλη ώστε να είναι σε θέση να εμβολιάσουν πλήρως τουλάχιστον το 70% των ενηλίκων της ΕΕ ακόμα και αυτόν τον μήνα» τόνισε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.



Προσέθεσε ότι «μέχρι αύριο, περίπου 500 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου θα έχουν διανεμηθεί σε όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ παραδίδει. Η εκστρατεία εμβολιασμού μας έχει επιταχυνθεί πολύ από τις αρχές του έτους. Η κοινή μας προσέγγιση είναι επιτυχής.Μόνο μαζί θα βγούμε μόνο από αυτήν την κρίση».



Η Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι «η COVID-19 δεν έχει ακόμα νικηθεί. Αλλά είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε περισσότερα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένων (εμβολίων) κατά των σε νέων παραλλαγών».



«Τώρα, τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν τα πάντα, για να αυξήσουν τους εμβολιασμούς. Μόνο τότε θα είμαστε ασφαλείς» κατέληξε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

