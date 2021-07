Οικονομία

Εξαρθρώθηκε τεράστιο κύκλωμα που διέπρατες διαδικτυακές απάτες μαμούθ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθησαν οκτώ μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και κατασχέθηκαν 220.000 ευρώ, πλήθος κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ και πιστωτικών καρτών. Εκατοντάδες τα θύματά τους στην Ευρώπη.

Εγκληματική οργάνωση που διέπραττε μεγάλης έκτασης απάτες μέσω διαδικτύου, «ψαρεύοντας» στοιχεία από πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, στέλνοντας απατηλά μηνύματα σε διάφορους χρήστες του διαδικτύου, ενώ επίσης κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πλαστογράφηση επίσημων εγγράφων και διακίνηση ναρκωτικών, εξαρθρώθηκε μετά από κοινή αστυνομική επιχείρηση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ, σε συνεργασία με τις ρουμανικές και τις ολλανδικές αρχές, ενώ συμμετείχαν και οι αρχές της Ουγγαρίας και της Ισπανίας, υπό το συντονισμό της Eurojust.

Μάλιστα, για την εξιχνίαση της υπόθεσης είχε συσταθεί ειδική ομάδα, αρχικά από τις ρουμανικές και τις ολλανδικές αρχές και στην συνέχεια συμμετείχαν οι υπόλοιπες υπηρεσίες.

Κατά την κοινή αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν συνολικά τριάντα 30 έρευνες από τις εμπλεκόμενες αστυνομικές αρχές, συνελήφθησαν οκτώ μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και κατασχέθηκαν 220.000 ευρώ, πλήθος κινητών τηλεφώνων, φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, τραπεζικών καρτών, ταξιδιωτικών και λοιπών εγγράφων.

Όπως προέκυψε, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, το διάστημα από τον Αύγουστο 2020 έως τον Ιούνιο 2021, υπέκλεψαν μέσω ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phishing) στοιχεία πιστωτικών - χρεωστικών καρτών και διαπιστευτήρια εισόδου λογαριασμών ηλεκτρονικής τραπεζικής, εκατοντάδων πολιτών στην Ευρώπη. Στη συνεχεία μετέφεραν παράνομα χρηματικά ποσά, συνολικού ύψους πάνω από 2.000.000 ευρώ, σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους είχαν εκδώσει με πλαστά έγγραφα, σε τραπεζικά ιδρύματα της Ουγγαρίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας κ.α.

Ειδικότερα, η υποκλοπή των τραπεζικών στοιχείων και δεδομένων πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω απατηλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απέστελλαν οι δράστες στα θύματα, τα οποία περιείχαν είτε κακόβουλο λογισμικό, είτε απατηλούς υπερσυνδέσμους που φαινομενικά ανακατεύθυναν σε δημοφιλείς ιστοσελίδες αγοραπωλησιών και βραχυπρόθεσμης μίσθωσης καταλυμάτων.

Επιπρόσθετα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δημοσίευαν απατηλές αγγελίες πώλησης πολυτελών οχημάτων σε ιστότοπους αγοραπωλησιών, όπου με τη χρήση ονομάτων ανύπαρκτων εταιρειών μεταφορών και πληρωμών εξαπατούσαν υποψήφιους αγοραστές, λαμβάνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά για πώληση πολυτελών οχημάτων, τα οποία ουδέποτε παρέδιδαν στους αγοραστές.

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμμετείχε στη διερεύνηση της υπόθεσης, κατόπιν αιτήματος των ρουμανικών Αρχών, μέσω κατεπείγουσας ευρωπαϊκής εντολής έρευνας, και παραγγέλθηκε η διενέργεια ερευνών για δύο ύποπτα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι βρίσκονταν ενδεχομένως προσωρινά στην ελληνική επικράτεια.

Ύστερα από επιστάμενες έρευνες και αναζητήσεις εντοπίσθηκαν τα δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία έμεναν προσωρινά στην Αθήνα σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ προέκυψε και η εμπλοκή τρίτου προσώπου. Ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 121.335 ευρώ,

• 8 κινητά τηλέφωνα και 17 κάρτες sim,

• φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

• 56 τραπεζικές κάρτες με αναγραφόμενα στοιχεία τρίτων προσώπων και

• πλήθος εγγράφων και παραστατικών, σχετιζόμενα με την υπόθεση

Ισπανία: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για την δολοφονία ομοφυλόφιλου

Μύρωνας Στρατής: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου του (εικόνες)