Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Πάνω από 200% αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια ανάσα από το «πορτοκαλί» η Θεσσαλονίκη. Μεγάλη αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα. Προειδοποιήσεις από τον πρύτανη του ΑΠΘ Νίκο Παπαϊωάννου.

Τη σταδιακή αύξηση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα επιβεβαιώνουν και οι τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης 07/07 και της Πέμπτης 8/07 είναι:

-Σταθερή (11%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων, της Δευτέρας 05/07 και της Τρίτης 06/07.

-Αυξημένη (217%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 30/06 και Πέμπτης 01/07.

«Οι τελευταίες μετρήσεις στα λύματα δείχνουν μία κλιμακούμενη επιδημιολογική έξαρση. Όταν στις 30 Ιουνίου ανακοινώναμε πως το ιικό φορτίο βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών, τα κρούσματα που ανακοίνωνε την ίδια μέρα ο ΕΟΔΥ για την πόλη ήταν 31. Χθες ανακοινώθηκε ο τριπλάσιος αριθμός κρουσμάτων για την πόλη κι ενώ ήδη από τις προηγούμενες μέρες είχαμε μιλήσει για την αυξητική τάση στα λύματα. Δεν απέχουμε πολύ από το "πορτοκαλί" επίπεδο συναγερμού», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

«Σε μία τέτοια εξελισσόμενη κατάσταση κι έχοντας νωπές τις μνήμες του μαύρου Νοέμβρη, κανείς δεν έχει το περιθώριο να μείνει απαθής και αδιάφορος», υπογράμμισε, απευθύνοντας έκκληση για τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας και μαζική ανταπόκριση στον εμβολιασμό «ως μία πράξη κοινωνικής ευθύνης και σεβασμού στο αγαθό της ζωής, της δικής μας και των οικείων μας».

Σύμφωνα, με τον καθηγητή Χημείας του ΑΠΘ «το ιικό φορτίο στα λύματα παρουσιάζει από τις αρχές Ιουλίου μια συνολικά αυξητική τάση, η οποία όμως δεν είναι συνεχής αλλά γίνεται προοδευτικά και σε στάδια». Αυτό, όπως εξήγησε «δεν είναι περίεργο γιατί, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, όταν βρισκόμαστε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα φορτίου η διασπορά στην κοινότητα πραγματοποιείται σποραδικά από τοπικά σημεία υπερμετάδοσης», όμως «η ημερήσια εξέλιξη στις μετρήσεις των λυμάτων αποτελεί σαφή προειδοποίηση ότι η κατάσταση της διασποράς του ιού στην πόλη δεν είναι καλή».

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων

Ισπανία: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για την δολοφονία ομοφυλόφιλου

Μύρωνας Στρατής: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου του (εικόνες)