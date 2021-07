Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στην ΜΕΘ μωρό ενός έτους

Με κορονοϊό στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» νοσηλεύεται το μωρό.

Η μικρή, εκτιμάται ότι είχε έρθει με τους γονείς της για διακοπές, ασθένησε και νοσηλεύτηκε. Ωστόσο, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της σε ΜΕΘ κορονοϊού για παιδιά.



Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει κριθεί αναγκαία η διασωλήνωσή της.

Την ίδια ώρα, Ρώσος μοναχός από το Άγιο Όρος εισήχθη στη ΜΕΘ του Παπανικολάου, ενώ φέρει τη μετάλλαξη Δέλτα. Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΜΕΘ Νίκο Καπράβελο, "πρόκειται για 49χρονο ιερομόναχο από το Άγιο Όρος που νοσηλεύεται από τις 2 Ιουλίου, σε σοβαρή κατάσταση".