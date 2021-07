Κοινωνία

Φωτιά: Πέντε περιοχές στο “κόκκινο” την Κυριακή (χάρτης)

Σε επιφυλακή οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Δείτε τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Κυριακή σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για αύριο Κυριακή 11 Ιουλίου 2021, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης των πυρκαγιών για την Κυριακή

