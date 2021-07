Πολιτική

Δένδιας για Τουρκία: Μόνο για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ μπορούμε να συζητήσουμε

Τι είπε για την επίσκεψη Ερντογάν στα Καρτεχόμενα και το "θερμό" ντιμπέιτ με τον Τσαβούσογλου. Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και η Συμφωνία των Πρεσπών.



Η Ελλάδα ασκεί εξωτερική πολιτική επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου και επί τη βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζει εκ νέου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, υπογράμμισε πως Ελλάδα και Τουρκία θα πρέπει πρώτα να έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους τι θα κριθεί. «Και η ελληνική πάγια θέση, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως υπουργών, είναι ότι εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε είναι η υφαλοκρηπίδα και η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, η θαλάσσια Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Αυτά μπορούμε να συζητήσουμε εμείς» κατέστησε σαφές ο Νίκος Δένδιας. «Αν η Τουρκία θέλει κάτι άλλο, δεν θα είμαστε εμείς εκεί να συζητήσουμε» διαμήνυσε, σε συνέντευξή του στο Νewsbomb.gr.

Περαιτέρω, επεξήγησε πως όταν η Ελλάδα λέει θαλάσσια σύνορα μιλάει για το εύρος των χωρικών υδάτων, το οποίο προσδιορίζεται από το Διεθνές Δίκαιο, από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS, που είναι τα 12 μίλια. «Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να τεθεί εάν η UNCLOS είναι ορθή ή όχι υπό την κρίση του δικαστηρίου. Η UNCLOS είναι ο νόμος. Το δικαστήριο αποφασίζει κατά τον νόμο, όχι τον νόμο. Κατά συνέπεια λοιπόν, τα χωρικά ύδατα είναι μονομερές δικαίωμα του κάθε κράτους» υπογράμμισε με σαφήνεια και έστειλε το μήνυμα: «Το πότε θα το ασκήσουμε και το πώς θα το ασκήσουμε αυτό είναι ένα δικό μας δικαίωμα. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα το συμφωνήσουμε με την Τουρκία».

Ερωτηθείς για την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στα Κατεχόμενα, είπε ότι οποιοσδήποτε ξεφεύγει από το πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου αρχίζει και έχει προβλήματα. «Στην καλύτερη για αυτόν περίπτωση δημιουργεί τεράστια ζημιά στην εικόνα της χώρας του και του ιδίου του εαυτού του ως παράγοντα του διεθνούς πλαισίου. Στην χειρότερη οδηγείται σε κυρώσεις και σε διάφορα άλλα» προσέθεσε. Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που προβλέπει κυρώσεις όσον αφορά στο Κυπριακό, επισημαίνοντας πως ένας από τους λόγους που η Τουρκία σταμάτησε τις παράνομες ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή είχε να κάνει με τις επαπειλούμενες κυρώσεις. Εξάλλου, υπενθύμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία και σημείωσε να «μην θεωρούμε ότι οι κυρώσεις είναι κάτι το οποίο είναι μεταφυσικό και εκτός δυνατότητας της διεθνούς κοινότητας να το επιβάλλει».

Σε ερώτηση αν θα βοηθούσε μία απευθείας επικοινωνία μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Νίκος Δένδιας απάντησε πως ήταν και παραμένει οπαδός της κατ' ιδίαν συνεννόησης μεταξύ του πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου. «Έτσι όπως είναι η δομή στην Τουρκία, οποιοσδήποτε άλλος δεν έχει την εξουσία ουσιαστικής διαπραγμάτευσης, άρα λοιπόν, εάν υπάρχει μία μικρή πιθανότητα, υπάρχει σε μία επαφή των δύο» αποσαφήνισε.

Κληθείς να σχολιάσει το θερμό ντιμπέιτ που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του στην Άγκυρα, ο Νίκος Δένδιας είπε ότι δεν μπορείς να μην λες τα πράγματα με το όνομά τους γιατί τότε εκτίθεσαι εσύ και υπογράμμισε πως η εξωτερική μας πολιτική είναι μία πολιτική αρχών. Επιπλέον, ανέφερε πως αυτή την εντολή είχε από τον πρωθυπουργό, αυτή την εντολή υλοποίησε.

Καυτηριάζοντας το casus belli από πλευράς της Τουρκίας, είπε πως είναι τελείως απαράδεκτο και επισήμανε ότι Τουρκία είναι η μόνη χώρα στον πλανήτη που έχει εκδώσει απειλή πολέμου εναντίον γειτονικής της χώρας και μάλιστα εναντίον συμμάχου, εάν ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Εξωτερικών και στις σχέσεις με τη Γαλλία, επισημαίνοντας ότι έχουμε μία πολύ στενή αμυντική συνεργασία, προσθέτοντας πως τη θεωρούμε στενότατό σύμμαχό μας, ενώ υπογράμμισε ότι όταν χρειάστηκε ήταν παρούσα. «Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις ελληνογαλλικές σχέσεις και στην προσωπική σχέση μεταξύ του Προέδρου Μακρόν και του Κυριάκου Μητσοτάκη» τόνισε επιπροσθέτως.

Αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, είπε πως έχουν γίνει θερμότερες. «Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι σε μία διαρκή φάση βελτίωσης. Πραγματικά, διότι με τις ΗΠΑ είχαμε μία μακρά σχέση, είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Παρά ταύτα το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων τα τελευταία χρόνια είναι εκπληκτικό και βαίνει διαρκώς βελτιούμενο» σημείωσε. Περαιτέρω, επισήμανε πως η εκλογή Μπάιντεν στην ηγεσία των ΗΠΑ επηρέασε επί τα βελτίω για την Ελλάδα διότι αισθάνομαι ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν δεν έχει πια την αίσθηση πως έχει έναν φίλο του προσωπικό στην ηγεσία της υπερδύναμης.

Απαντώντας σε ερώτηση αν θα είναι παρόντα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε περίπτωση θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο από την Τουρκία, ο Νίκος Δένδιας υπενθύμισε πως με τη χώρα αυτή υπάρχει συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής και ότι πέρυσι είχαν στείλει F16-60 στο αεροδρόμιο των Χανίων πλήρως εξοπλισμένα και σημείωσε: «Τώρα από εκεί και πέρα εύχομαι ότι τίποτα δεν θα χρειαστεί που να οδηγήσει σε υλοποίηση μίας συμφωνίας υπάρχουσας. Αλλά η συμφωνία υπάρχει».

Σε ό,τι αφορά τη Γερμανία, είπε πως είναι η μεγαλύτερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιρετικά σημαντική χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει μία πολύ στενή σχέση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διμερώς. Αναφερόμενος στην πώληση των γερμανικών υποβρυχίων προς την Τουρκία, είπε πως η ιστορία των υποβρυχίων είναι μία λάθος ιστορία, διότι η Γερμανία συμφώνησε να πουλήσει τα υποβρύχια στην Τουρκία το 2009, αλλά ήταν η άλλη Τουρκία. Στην παρατήρηση της δημοσιογράφου ότι ανατρέπεται η ισορροπία στην περιοχή, ο Νίκος Δένδιας είπε πως ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ευθέως στη μεταξύ τους συζήτηση το κατάλαβε απολύτως, σημειώνοντας ότι προφανώς η καγκελαρία έχει μια άλλη αντίληψη, ότι θα πρέπει να συνεχίσει σε αυτή τη φάση.

Σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, είπε πως «έχουμε καταρχήν τοποθετηθεί με ένα τρόπο πολύ συγκεκριμένο πριν από τις εκλογές», και από εκεί και πέρα «μετά τις εκλογές έχουμε υπηρετήσει απολύτως και με σοβαρότητα την υλοποίηση αυτής της Συμφωνίας». Εξηγώντας τη στάση αυτή, ανέφερε διότι πρώτον στη διεθνή σκηνή pacta sunt servanda και ότι δεν μπορούμε εμείς που επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο να το παραβιάζουμε, και δεύτερον, η σταθερότητα της συγκεκριμένης χώρας, της Βόρειας Μακεδονίας, είναι προς το απόλυτο συμφέρον της Ελλάδας. «Γι' αυτό τους βοηθάμε όσο μπορούμε, για αυτό προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να μπουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως υπό τον όρο της υλοποίησης της Συμφωνίας», αποκρυστάλλωσε περαιτέρω. Παράλληλα, διαμήνυσε όταν δεν υλοποιούν ή παραβιάζουν, πρέπει να υπάρξει μία χοντρή κόκκινη γραμμή και να τους πει κανείς: «αλτ, μέχρι εδώ».

Ερωτηθείς αν θα κυρωθούν τον Σεπτέμβριο τα μνημόνια με τη Βόρεια Μακεδονία, απάντησε πως δεν ξέρει πότε, αλλά θα τα κυρώσουμε. «Η χώρα, εφόσον η άλλη χώρα τηρεί τις δεσμεύσεις της πρέπει και η δική μας να τηρήσει τις δικές της. Πότε τίθεται το θέμα αναβολής; Όταν η άλλη χώρα δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της» συμπλήρωσε.

Περιέγραψε τα δύο χρόνια θητείας του στο υπουργείο Εξωτερικών ως τα πιο δύσκολα στη ζωή του. «Ιδίως ο περασμένος Αύγουστος δεν ήταν εύκολος. Νομίζω δεν ήταν εύκολος για κανέναν. Προφανώς δεν ήταν εύκολος για τον πρωθυπουργό αλλά δεν ήταν και καθόλου εύκολος για εμένα. Δόξα τω Θεώ, τα ξεπεράσαμε» επισήμανε.

Τέλος, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η ΝΔ θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

