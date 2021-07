Κοινωνία

Σεισμός στην Θήβα

Σεισμός στην Θήβα, αισθητός και στην Αθήνα.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Θήβα, που έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και επίκεντρο 5 χλμ Ανατολικά της Θήβας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.