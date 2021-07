Κοινωνία

Θρίλερ με την εξαφάνιση δύο νεαρών γυναικών

Οι δυο γυναίκες βρίσκονται σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο, τονίζει "το Χαμόγελο του Παιδιού". Πως μπορείτε να βοηθήσετε.

Δύο νεαρές γυναίκες ηλικίας 27 και 26 ετών κινεζικής καταγωγής εξαφανίστηκαν το πρωί της Παρασκευής από την περιοχή του Μεταξουργείου με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί missing alert.

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητική την εξαφάνιση των δύο κοριτσιών.

Πρόκειται για την 27χρονη Ζουέ Λιν και την 26χρονη Σου Λιν Τσεν.

«Η μέχρι τώρα διερεύνηση της υπόθεσης δείχνει ότι οι δυο γυναίκες βρίσκονται σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο, και απαιτείται η κινητοποίηση όλων για την εύρεση τους», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Ζουέ Λιν έχει ύψος 1,60 μ., έχει βάρος 50 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Η Σου Λιν Τσεν έχει ύψος 1,60, έχει βάρος 50 κιλά, έχει σκούρα κόκκινα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

