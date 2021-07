Κόσμος

Άουσβιτς: Πέθανε η Έσθερ Μπεζαράνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή η Έσθερ Μπεζαράνο, μια από τις τελευταίες επιζήσασες της γυναικείας ορχήστρας του Άουσβιτς.

Η Έσθερ Μπεζαράνο, μια από τις τελευταίες επιζήσασες της γυναικείας ορχήστρας του Άουσβιτς, πέθανε σε ηλικία 96 ετών, έγραψε σήμερα στο Twitter ο επικεφαλής του "Εκπαιδευτικού Κέντρου Άννα Φρανκ".

Η Μπεζαράνο, η οποία έπαιζε ακορντεόν στην ορχήστρα του Άουσβιτς, πέθανε την νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, σύμφωνα με τον Μέρον Μέντελ, τον επικεφαλής του οργανισμού αυτού που εδρεύει στη Φρανκφούρτη.

"Η Έσθερ Μπεζαράνο επέζησε στο Άουσβιτς επειδή έπαιζε ακορντεόν στην ορχήστρα του στρατοπέδου. Αφιέρωσε τη ζωή της στη μουσική και στον αγώνα κατά του ρατσισμού και του αντισημιτισμού", έγραψε ο ίδιος.

"Έφυγε μια σημαντική φωνή στη μάχη κατά του ρατσισμού και του αντισημιτισμού", έγραψε στο Twitter ο γερμανός ΥΠΕΞ Χάικο Μάας.

Αποτίοντας φόρο τιμής στην "ζωντάνια της και στην απίστευτη ιστορία της, θα μας λείψει η φωνή της", έγραψε ο υπουργός.

Γεννημένη το 1924 στο Σαρελούις η Μπεζαράνο στάλθηκε στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης τον Απρίλιο του 1943 προτού μεταφερθεί σε άλλο στρατόπεδο στο Ράβενσμπρικ, τον Νοέμβριο της ίδια χρονιάς.

Οι γονείς της και η αδελφή της δολοφονήθηκαν από τους Ναζί.

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Μπεζαράνο πήγε στην Παλαιστίνη και έζησε στο Ισραήλ για σχεδόν 15 χρόνια προτού επιστρέψει στη Γερμανία, όπου τα τελευταία χρόνια είχε προειδοποιήσει για την άνοδο της ακροδεξιάς.

"Για όσους την έζησαν, είναι αδύνατον να περιγράψουν πόσο σοβαρή είναι" η άνοδος του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD και του αντιισλαμικού κινήματος Pegida, είχε πει.

Η Μπεζαράνο έγραψε επίσης μια σειρά από αυτοβιογραφίες και εργάστηκε για την Διεθνή Επιτροπή του Άουσβιτς.

Είχε επιστρατευθεί για να συμμετάσχει στην γυναικεία ορχήστρα του Άουσβιτς, τα μέλη της οποίας έπαιζαν πιάνο και όχι ακορντεόν.

Η ορχήστρα έπαιζε για τους κρατούμενους στο στρατόπεδο και για τους απελαθέντες που έφθαναν εκεί με τρένα.

Η Μπεζαράνο είχε πει το 2014 στο ραδιόφωνο της Deutsche Welle: "Γνώριζες ότι θα τους εξοντώσουν στους θαλάμους αερίων και το μόνο που μπορούσες να κάνεις είναι να μείνεις εκεί και να παίζεις".

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2021 - Σπυριδούλα Μωραϊτάκη: Η 44χρονη που έκανε το όνειρο της πραγματικότητα

Έρικσεν: Πώς μπορεί να αποφευχθεί ο αιφνίδιος θάνατος στους αθλητές

Diamond League: Πρώτη θέση για τον Τεντόγλου, τρίτη η Στεφανίδη