Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά πόσα κρούσματα καταγράφηκαν σε κάθε περιοχή της χώρας, το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Μεγαλώνει δυστυχώς ο αριθμός των ασθενών που έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊόυ, ενώ συνεχίζει να προβληματίζει ο αυξημένος αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το Σάββατο 2327 νέα κρούσματα κορονοϊού και 2 θανάτους ασθενών.

«Πρωταθλήτρια» στα κρούσματα και πάλι η Αττική, όπου εντοπίστηκαν 1.239, ενώ τριψήφιος είναι ο αριθμός των κρουσμάτων στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αίσθηση προκαλούν και τα 98 κρούσματα που καταγράφηκαν στο Ρέθυμνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Κατασκηνώσεις: Έξαρση κρουσμάτων και στο Σοφικό

Σεισμός στην Θήβα

Φωτιά στα Στύρα - Εκκενώθηκε οικισμός (εικόνες)