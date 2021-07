Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πολεμικό Ναυτικό: Κρούσματα σε φρεγάτα

Η φρεγάτα του ΠΝ έχει δέσει στο Ναύσταθμο Κρήτης.

Κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν στην φρεγάτα “Αιγαίον”, που έχει δέσει στο Ναύσταθμο Κρήτης, σύμφωνα με το Parakritika.gr.

Μέλη του πληρώματος έχουν ήδη μεταφερθεί για νοσηλεία στο Ναυτικό Νοσοκομείο στη Σούδα.

Επιβεβαιωμένες πληροφορίες, που επικαλείται το Parakritika, αναφέρουν ότι την Πεμπτη επιβεβαιώθηκε κρούσμα στο πλοίο και τέθηκαν όλοι σε κατάσταση συναγερμού.

Ήδη, λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προκειμένου να μην υπάρξει μεγαλύτερη εξάπλωση στην φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού.

