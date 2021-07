Κοινωνία

Φωτιά: Έκτακτη ενημέρωση από τον Νίκο Χαρδαλιά

Σε πύρινο κλοιό πολλλές περιοχές της Ελλαδας...

Σε εξέλιξη τέσσερα πύρινα μέτωπα στη χώρα. Μεγάλη αναζωπύρωση στον Βαρνάβα. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι .

Ενημέρωση του κοινού απο τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τις φωτιές.