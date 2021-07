Αθλητικά

Γουίμπλεντον: θρίαμβος για την Μπάρτι

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο επικράτησε στον τελικό της Καρολίνα Πλίσκοβα, μετά από μια συναρπαστική αναμέτρηση.

Η κορυφαία τενίστρια του κόσμου, Άσλε»ι Μπάρτι, έγινε η τρίτη Αυστραλή που καταφέρνει να κατακτήσει το Wimbledon, καθώς στον πρώτο της τελικό στο λονδρέζικο Major θριάμβευσε με 2-1 σετ επί της Καρολίνα Πλίσκοβα (6-3, 6-7 (4),6-3) και πανηγύρισε δικαιολογημένα το δεύτερο τρόπαιο Grand Slam στην καριέρα της μετά το Roland Garros που είχε κατακτήσει το 2019. Η Τσέχα στον δεύτερο της τελικό σε Major τουρνουά δεν κατάφερε να πάρει τον πρώτο της τίτλο.

Η 25χρονη Μπάρτι «έγραψε ιστορία», καθώς έγινε η πρώτη τενίστρια από τη χώρα της που καταφέρνει να κατακτήσει τον τίτλο στο Championships, μετά την Ίβον Γκούλαγκονγκ Κόουλι το 1980.

Παρά την σθεναρή αντίσταση που της προέβαλλε η Πλίσκοβα, η Μπάρτι κατάφερε μετά από μία ώρα και 58 λεπτά να στεφθεί ξανά πρωταθλήτρια σε Major, δύο χρόνια μετά τον θρίαμβό της στο Παρίσι όταν είχε κατακτήσει το Roland Garros.

Με τη σημερινή της επιτυχία έφτασε τους τέσσερις τίτλους μέσα στο 2021 και τους 12 συνολικά στην καριέρα της, ενώ έγινε η πρώτη τενίστρια που ξεκινά από το Νο1 του ταμπλό και φτάνει μέχρι τον τίτλο στο Wimbledon, μετά τη Σερίνα Γουίλιαμς το 2016.

Από την πλευρά της η Καρολίνα Πλίσκοβα απέδειξε ότι έφτασε δίκαια στον τελικό. Παρά την ήττα της, μάλιστα, από την ερχόμενη Δευτέρα (12/07) η πανύψηλη Τσέχα θα κερδίσει έξι θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της WTA και θα επιστρέψει στο Top10, ανεβαίνοντας στο Νο7.

