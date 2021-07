Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Αστυπάλαια

Το επίκεντρο και το μέγεθος της δόνησης

Σεισμός κοντά στην Αστυπάλαια στον θαλάσσιο χώρο. Η δόνηση είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:49? το απόγευμα του Σαββάτου (10.07.2021) με επίκεντρο 34 χιλιόμετρα βόρεια της Αστυπάλαιας, στον θαλάσσιο χώρο.

Το εστιακό βάθος της δόνησης βρίσκεται στα 10 χιλιόμετρα.

Δείτε τον χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών:

