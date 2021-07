Τοπικά Νέα

Φωτιά: Πύρινο μέτωπο στο Βασιλικό

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής κόντρα στους ισχυρούς ανέμους.

Νέα φωτιά ξέσπασε στην Εύβοια, την ώρα που η πύρινη λαίλαπα στα Στύρα μαίνεται με μεγάλη ένταση.

Η φωτιά ξέσπασε στον κάμπο του Βασιλικού στο Δήμο Χαλκιδέων και στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και το έργο των πυροσβεστών είναι δύσκολο…

Υπενθυμίζεται πως μετά την εκκένωση του Νιμπορειού, στην Εύβοια, με μήνυμα του 112, αποφασίστηκε και ακολούθησε η εκκένωση του οικισμού Καγκαδαίοι.

