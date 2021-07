Οικονομία

Τουρισμός - Τετράδη: Δυναμική αύξηση στις κρατήσεις (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου για τον αντίκτυπο στην Ελλάδα απο το άνοιγμα της βρετανικής αγοράς.

"Δυναμική αύξηση παρουσιάζουν οι κρατήσεις, κυρίως στο Ιόνιο, μετά το άνοιγμα της τουριστικής αγορας της Βρετανίας", τόνισε η Χριστίνα Τετράδη, μιλώντας στο κεντρικό δελτιο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το ποσοστό των Βρετανών τουριστών που επισκέπτονται τα Ιόνια νησιά είναι 60%, ως εκ τούτου το άνοιγμα της βρετανικής αγοράς είναι σημαντικό για τη χώρα μας.

Η κ. Τετράδη σημείωσε πως Βρετανοί τουρίστες θα επισκεφθούν και άλλες περιοχές της Ελλαδας και χαρακτήρισε "καλή" έως τώρα την τουριστική κίνηση στη χώρα μας.

"Ελπίζουμε ότι η τουριστική περίοδος θα διρκέσει έως τον Οκτώβριο, αλλά όλα εξαρτώνται απο την πανδημία που κινεί τις εξελίξεις", σημείωσε η Χριστίνα Τετράδη κάνοντας έκκληση για επίσπευση των εμβολιασμών., προκειμένου να "μεγαλώσει" το τείχος ανοσίας.

