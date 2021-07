Πολιτική

Δένδιας σε Οσμάνι: Πιστή εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών για την ονομασία

Ο ΥΠΕΞ συναντήθηκε στο περιθώριο του Φόρουμ του Ντουμπρόβνικ με τον ομόλογό του από τη Βόρεια Μακεδονία

Σειρά συναντήσεων με τους ομολόγους του σχεδόν όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων είχε στο περιθώριο του διεθνούς Φόρουμ του Ντουμπρόβνικ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Είχα σήμερα την ευκαιρία, εδώ στο Ντουμπρόβνικ, να συναντηθώ με τους συναδέλφους μου σχεδόν όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και να συζητήσουμε καταρχήν για την ευρωπαϊκή προοπτική τους, αλλά και επίσης για τους κινδύνους τους οποίους μπορεί να περιέχει η επιβλαβής απόπειρα τρίτων χωρών να έχουν επιρροή στα ζητήματα των Δυτικών Βαλκανίων» ανέφερε, σε δήλωσή του, ο Νίκος Δένδιας μετά το πέρας του Φόρουμ.

Ειδικά με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Μπούγιαρ Οσμανι, επισήμανε πως συζήτησε τα ζητήματα της εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών και του υπογράμμισε την ανάγκη της πιστής εφαρμογής της, ιδίως στα θέματα που αφορούν στην ονομασία της Βόρειας Μακεδονίας.

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε και με τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραβρέθηκαν στο Φόρουμ, τους υπουργούς Εξωτερικών της Μάλτας, της Σλοβενίας, της Κροατίας. Όπως σημείωσε στη δήλωσή του, συζήτησαν για το πώς θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε την ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.