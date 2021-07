Κόσμος

Ισπανία - Ανασχηματισμός: Ποιος φεύγει και ποιος μένει

Το νέο κυβερνητικό σχήμα του Πέδρο Σάντσεθ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ όρισε νέο υπουργό Εξωτερικών, αλλά διατήρησε την υπουργό Οικονομικών έπειτα από τον κυβερνητικό ανασχηματισμό στον οποίο προχώρησε σήμερα.

Ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες ορίστηκε νέος υπουργός Εξωτερικών, ενώ η Ιζαμπέλ Ροντρίγκες θα είναι η νέα κυβερνητική εκπρόσωπος και υπουργός Εδαφικής Πολιτικής και Δημόσιας Διοίκησης.

Η Νάντια Καλβίνο διατήρησε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Οικονομικών και προήχθη σε πρώτη αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο Αλμπάρες, ο σημερινός πρεσβευτής της χώρας του στο Παρίσι, αναλαμβάνει το υπουργείο από την Αράντσα Γκονζάλες Λάγια, η οποία δέχτηκε ευρεία κριτική για τους χειρισμούς της στην κρίση με το Μαρόκο αφού συμφώνησε να νοσηλευτεί σε ισπανικό νοσοκομείο ο ηγέτης του Μετώπου Polisario, του κινήματος για την ανεξαρτησία της Δυτικής Σαχάρας, Μπραχίμ Γκάλι.

“Το βασικό έργο αυτού του κυβερνητικού συμβουλίου θα είναι να σταθεροποιήσει την οικονομική ανάκαμψη και την δημιουργία θέσεων εργασίας”, δήλωσε ο Σάντσεθ.

Μια άλλη σημαντική απομάκρυνση είναι αυτή του προσωπάρχη του Σάντσεθ, του Ιβάν Ρεντόντο, ο οποίος θεωρούνταν το δεξί χέρι του πρωθυπουργού και υπεύθυνος για τις εκλογικές του επιτυχίες. Θα αντικατασταθεί από τον Όσκαρ Λόπες, ένα μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Τα πέντε μέλη του Unidas Podemos, του ήσσονος εταίρου στην κυβέρνηση συνασπισμού, διατηρούν τις θέσεις τους

Ο μέσος όρος ηλικίας της νέας κυβέρνησης είναι τα 50 χρόνια και το ποσοστό της γυναικείας εκπροσώπησης σε αυτήν αυξήθηκε στο 63%.

